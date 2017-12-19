ضربوها وخطفوا زوجها وأجبروها على السير دون ملابس.. قصة مؤلمة لفتاة مصرية أمام أعين الشرطة

روت زوجة مصرية تفاصيل قيام مجموعة من الشباب بتجريدها من ملابسها في محافظة الغربية، وتصويرها عارية في الشارع انتقاماً من زوجها.

وقالت الضحية في حديث لها مع المذيعة المصرية ريهام سعيد في حلقة من برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار: "كنت عريانة مفيش حاجة تسترني".

#صبايا_الخير | جردوها من ملابسها وخطفوا زوجها في السنطة امام مسمع ومرأى الغفر وقوة تأمين من القسم pic.twitter.com/uwZjKbYSag — Al Nahar TV (@AlNahar_TV) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضافت أنها كانت تشكو من تعدّي بعض الناس عليها في قسم الشرطة، فطمأنها ضابط المباحث وأرسل معها أحد الخفراء ليوصلها إلى منزلها، لكن مجموعة شباب كانوا ينتظرونها عند مدخل شارعها، وقاموا بالتعدي عليها وتجريدها من ملابسها تماماً، وهي رفقة القوات المكلفة بحمايتها.

وتابعت أن بعض السيدات اشتركن في تجريدها من ملابسها، مع بعض الشباب وقاموا بتصويرها بهواتفهم، مؤكدة أن التأمين الذي أرسله القسم معها تم ضربه.

وأضافت باكية: "مين يرضاها على أخته ولا أمه، بنتي لما تكبر وتشوف الصور دي تقول عليا إية"، مؤكدة أنهم "كانوا مبسوطين وحاسين أنهم بيعملوا عمل بطولي، ومحدش حاول ينقذني، وكل الناس قفلوا أبوابهم في وشي، ومشيت وسط الشارع والناس بتصورني، وأنا ماشية عريانة حاولت أخبط على بيوت كتير أوي، مفيش حد فتح".

وكشفت عن أن الطرف الآخر يقول إن زوجها تعدّى على سيدة من أقربائهم، موضحة أن هذا ليس صحيحاً، لكن الأمر له علاقة بشكوى للمباني المخالفة، حيث تم تحرير محاضر بمخالفة البناء لهم بسبب زوجها.