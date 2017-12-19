5 صفات تكشف وجود النرجسية بالفعل في شخصيتك

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون نرجسياً، أو تشك أن مديرك أو صديقك المقرب أو شريكك قد يكون كذلك.. فربما يكون شكك في محله. ومع ذلك، يجب ألا تمضي قدماً في حكمك فقط لأن حدسك ينبئك بذلك. اترك التشخيص للأخصائيين العلاجيين.



تختلف النرجسية من فرد لآخر، وتتفاوت في حالاتها القصوى، حدد الباحثون بعض السمات الرئيسية التي تنطبق على جميع النرجسيين تقريباً. وهي:

1. يشعرون باختلافهم عن الآخرين









صرح كريغ مالكين وهو محاضر في كلية الطب بجامعة هارفارد ومؤلف كتاب "إعادة التفكير في النرجسية" Rethinking Narcissism – لصحيفة Psychology Today أن هناك أنواعاً مختلفة من النرجسيين.

على سبيل المثال، بعضهم "مُضح من أجل الجميع"، أي أنه يتمتع بصفة الإيثار بشكل مفرط بل ومقزز، والبعض الآخر "ضعيف وسريع التأثر"، وهم نوع حساس للنقد ويحتاجون إلى طمأنة مستمرة.

لكن مالكين قال إن جميع النرجسيين يملكون دائماً "ما يعزز ذاتهم" ويجدون بشكل أو بآخر طريقة للظهور بين الجميع.

في نهاية المطاف، إنها وسيلة لإخفاء عدم استقرار صورتهم الذاتية. صرح إدي بروملمان أخصائي علم النفس التنموي وزميل في جامعة ستانفورد لصحيفة فيسيولوجي توداي، أنه حتى حين يشعر النرجسي بتفوقه على الآخرين فإنه لا يكون بالضرورة راضياً عن نفسه كشخص.

2. يفتقرون إلى التعاطف

صرح جوزيف بورغو أخصائي علم النفس ومؤلف كتاب "النرجسي الذي تعرفه" The Narcissist You Kno، في وقت سابق لموقع Business Insider إن أول علامة للنرجسية هي غياب الاهتمام بشأن الآخرين وعدم القدرة على الشعور بهم والتعاطف معهم.

على سبيل المثال، قد يفقد النرجسيون اهتمامهم بالمحادثات الجماعية عندما لا يكونون موضع الحديث، أو يشعرون بعدم الاكتراث تماماً عندما يتحدث الآخرون عن مشاعرهم وقضاياهم التي يكافحون معها. وهذا يجعل من المستحيل تقريباً على أي نرجسي أن يتواصل بعمق مع أي انسان.

3. يكونون دائماً في حاجة لإعجاب الآخرين بهم

يقول كاثلين شافلر المعالج النفسي أن إحدى السمات المميزة للنرجسية هي الاحتياج لصيحات من إعجاب الآخرين بهم كـ "آآآه...أووه"

كتب شافلر أن النرجسي قد يتوقع توقف الناس عما يفعلون أو يتناولون من طعام فقط للترحيب به حين يدخل هو إلى الحفل أو مكان الحدث الاجتماعي، وغالباً ما يُفاجأ أو يتحير إذا لم يرحب به الناس كما يجب.

4. يهتمون بمكانتهم ووضعهم









كتب إلينور غرينبرغ أخصائي علم النفس لموقع فسيولوجي توداي، أن إحدى إشارات الخطر "الرايات الحمراء" في اضطرابات الشخصية النرجسية هو وعيهم بمكانتهم واهتمامهم بوضعهم.

كتب غرينبرغ: "يقول النرجسيون إنهم يدركون تماماً وضعهم. فيُصدرون تعليقات مثل: "هل تعرفون كم هو غني؟" كل شخص مهم في المدينة سيكون في ذلك الحفل الخيري لذلك يجب أن أحضره وإلا سيظن الجميع أني لم أهتم بالدعوة".

5. لا يهتمون إلا بأنفسهم، حتى أنهم لا يهتمون بالاستماع إليك من الأساس

وضعت -سوزان هيتلر اخصائية علم النفس السريري-اختبار موجز لتقييم النرجسية على فيسيولوجي توداي. (لا تعتبر نتيجة هذا الاختبار بديلاً عن تشخيص الأخصائيين)

كتبت هيتلر في نتيجة الاختبار كيف تقترب أو تبتعد إجابات الشخص عن المؤشرات الأساسية للنرجسية.

"ما أريده وما يجب أن أقوله هو كل ما يهم حين نتحدث سوياً. عندما تتخذ القرارات فما هي أولوياتك، مخاوفك، مشاعرك. المضايقات التافهة والمصاعب الكبيرة".

علامات تعرف بها الشخص النرجسي

1- احتكار الحديث

يحب النرجسي الحديث عن نفسه دائماً، ولا يعطيك الفرصة لتبادل الحديث، لذلك تحاول جاهداً التعبير عن آرائك ومشاعرك، وعندما تنجح في ذلك، فإنه دائماً يتجاهلك أو يرفض آرائك أو يصححها في حالة عدم مطابقتها مع آرائه.

2- يقاطع الحوار

في حين يتمتع البعض بفقرٍ في تواصل مع الآخرين من خلال مقاطعة حديثهم، فإن الشخص النرجسي لا يقاطع الحديث فقط، بل يحول الحديث ليدور حول شخصه، مع قليل من الاهتمام تجاهك.

3- كسر القواعد

يحب النرجسي كسر القواعد والمفاهيم الاجتماعية وتجنب العقاب بسببها، كأن يقوم بإلغاء أو تجاهل مواعيد عدة، أو مخالفة قوانين المرور أو سرقة الأدوات المكتبية في العمل، أو اختراق الصفوف.