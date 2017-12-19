شظايا صاروخ الحوثي تسقط على منزل الفنان عبدالله السدحان بالرياض.. شاهد

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من أفراد رجال الأمن بمنزل الفنان السعودي عبدالله السدحان في محاولة للاطمئنان عليه فيما يبدو بعد سقوط شظايا على منزله من صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول على الرياض.

وأظهر مقطع فيديو الفنان السدحان مع عدد من رجال الأمن بمنزله بالرياض، حيث عبر لهم عن شكره وامتنانه لمجهوداتهم في مباشرة الحادث.

الجهات الأمنية تتواجد في منزل الفنان عبدالله السدحان بعد سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي على منزله في الرياض .

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#صوت_انفجار_في_الرياض

. pic.twitter.com/IXOKDhn8bT — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

ويظهر مقطع فيديو آخر الخسائر التي خلفها صاروخ الحوثيين بمنزل الفنان السعودي بطل مسلسل طاش ماطاش.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في وقت سابق اليوم أنه أسقط صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون، تجاه العاصمة السعودية الرياض، وهو ثاني صاروخ يستهدف المدينة خلال شهرين.

واتهم التحالفة بحسب وكالة الأناضول إيران بإمداد الحوثيين بالصواريخ الباليستية، متهماً الحوثيين باستخدام المنافذ المخصصة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه "في ظهر اليوم الثلاثاء رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة".

وأفاد أن "الصاروخ كان (منطلقاً) باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض"، مؤكداً "تم ـ بحمدلله ـ اعتراضه وتدميره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر".