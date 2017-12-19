Ocean 8 عندما يرتدي جورج كلوني تنورة!.. شاهد الكليب الدعائي الأول للنسخة النسائية من السلسلة الشهيرة

أخيراً صدر الكليب الدعائي الأول من فيلم مفعم بالحضور النسائي الذي طال انتظاره في هوليوود.

هذا العمل يتوقع له النقاد نجاحاً ساحقاً، على الأقل من الناحية التجارية، كيف لا؟ وهو يضم أسماء لامعة من أنجح نجوم الصف الأول مثل ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثوي وميندي كالينغ، ويضم أيضاً ريهانا المغنية العالمية في ظهورها السينمائي الأول.

الفيلم يحمل اسم Ocean 8n، وهو النسخة النسائية بامتياز والمأخوذة عن أفلام سلسلة أفلام Ocean 11 و Ocean 12 و Ocean 13 التي تعتبر من أنجح أفلام العقد الأول من الألفية الثانية في العالم، وقام ببطولته أشهر أبطال هوليوود من الرجال وعلى رأسهم جورج كلوني وبراد بيت ومات ديمون الذي سيظهر في الفيلم الجديد كضيف شرف، علماً أن Ocean 8 من إخراج كاتب سلسلة أفلام The Hunger Game غاري روس.

السلسلة الشهيرة حبكت قصصها حول عصابة يتزعمها داني أوشن -جورج كلوني- تخطط وتنفذ سرقات بالملايين من أكثر الأماكن حراسة وأماناً في العالم.

شقيقة داني أوشن









في الفيلم الجديد تلعب الممثلة بولوك دور ديبي أوشن، شقيقة رجل العصابات داني أوشن، والتي تعتزم مثل أخيها تكوين عصابة نسائية لتنفيذ "سرقة القرن"، وأين؟ في متحف Metropolitan Museum of Art's العريق في قلب نيويورك، ومتى؟ بالتحديد يوم إقامة الاحتفال السنوي للمتحف المعروف بـ Met Gala والذي يحضره مشاهير العالم في الفن والسياسة وعالم المال والأعمال وبعض أفراد العائلات المالكة.

في إحدى لقطات الكليب تظهر شخصيتي ديبي و"لوو" التي تقوم بدورها كيت بلانشيت، وهما تتناولان الطعام، بينما توجه بلانشيت لها سؤالاً "لماذا تريدين فعل هذا؟" لتبدأ لقطات سريعة لكافة أعضاء العصابة ومن بينهن ريهانا بالظهور لقطة تلو الأخرى، حتى تصل الممثلة آن هاثاوي وهي ترتدي العقد الذي يبلغ ثمنه 150 مليون دولار والمنشود سرقته يوم الاحتفال.









الفيلم سيعرض في كافة أنحاء العالم في الـ 8 من يونيو/حزيران من عام 2018