بشرى لأصحاب الشعر الأحمر.. لديكم صفة جينية تميّزكم عن الآخرين

كل من حالفه الحظ، وولد بشعر أحمر، يعرف بالتأكيد كم هو شخص مميز.

الأحمر رغم كل شيء هو أجمل ألوان الشعر. إلا أن ما يجعل هذا الشخص محظوظاً بحق، ليس فقط جمال ذلك اللمعان الناري الذي يزين رأسه، وإنما كذلك تلك الصفات الوراثية المميزة، والقدرات الخاصة، التي تجعل أصحاب الشعر الأحمر الأوفر حظاً من بيننا.

وبحسب مجلة "Jolie" الألمانية، هناك العديد من السمات التي يتميز بها أصحاب الشعر الأحمر. هذه السمات ترتبط بالخصائص الجينية التي يولد بها هؤلاء. وربما يعرف أصحاب الشعر الأحمر تلك الادعاءات، والأساطير القديمة التي تزعم أن الشخص صاحب الشعر الأحمر يكون في الغالب شخصاً شريراً.









في الحقيقة هذه الانطباعات الخاطئة لا تقوم في الواقع على أي أساس، بل على العكس تماماً من ذلك، فأصحاب الشعر الأحمر يمتلكون في الحقيقة أجمل وأقوى الخصائص الجينية بين البشر. ربما لم تكن تلك الأقوال الغريبة إلا غيرةً وحسداً من ذوي الشعر الأحمر، لأن الدراسات الحديثة أثبتت أن أصحاب الشعر الأحمر، هم أصحاب الجينات الأقوى على الإطلاق.

يحتاج أصحاب الشعر الأحمر إلى نسبة أقل بكثير من فيتامين D، مقارنة بغيرهم من أصحاب الألوان الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الـGingers (وهو الاسم الذي يطلق على أصحاب الشعر الأحمر في اللغة الإنكليزية) لديهم قدرة على تحمل الألم، وبحسب العلماء فإن هذا يمكنهم من تحمل نسبة قد تصل إلى 25% من الألم أكثر من غيرهم.

وترجع هذه القدرة على تحمل الألم لدى الأشخاص ذوي الشعر الأحمر إلى إحدى الطفرات الجينية، وهي ذاتها المسؤولة كذلك عن اكتساب شعرهم هذا اللون الأحمر.

إضافة إلى أن أصحاب الشعر الأحمر لديهم خواص لا تصدق فيما يتعلق بحاسة اللمس والشعور، على سبيل المثال الإحساس بدرجات الحرارة. فقد أثبتت الدراسات أن أصحاب الشعر الأحمر يمكنهم تمييز درجات الحرارة والبرودة بشكل أدق من أي شخص آخر.

2 % من سكان العالم أنعم عليهم الخالق بالشعر الأحمر. هؤلاء لا يتميزون فقط بشكلهم، ولكنهم يتفوقون وراثياً على كافة البشر. ربما علينا الآن البحث عن شريك شعره أحمر، حتى يستفيد أبناؤنا على الأقل من هذه الجينات الثمينة، ذات المزايا المذهلة.

بحسب موقع Al Femminile الإيطالي. فإن دراسة كشفت عن أن، 20% ممن لديهم شعر أحمر يحبون تجربة الأمور الجديدة في الفراش، في مقابل 14% من ذوي الشعر الأشقر و12% من ذوي الشعر البني و8% من ذوي الشعر الأسود. ما يعني أن ذوي الشعر الأحمر يحبون تجربة أوضاع جنسية مختلفة في كل مرة.