البرلمان المصري يوافق على مدِّ سن التقاعد للعسكريين عامين إضافيين.. ويقتصر على رتبة محددة

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، على مد سن التقاعد للقوات المسلحة عامين، ليرتفع من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

المجلس، قال في بيان، تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ويتضمن مشروع القانون "تعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية، لرتبة (الفريق)، لتكون الإحالة للتقاعد عند سن 64 عاماً، بدلاً من 62 عاماً في القانون الحالي".

وقال إن "التعديل يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي، من أن المدة المقررة للاستمرار في هذه الرتبة العسكرية بعد الترقي إليها، لا يسمح لحامليها بالاستمرار في الخدمة على النحو الذي يحقق نقل خبراتهم المكتسبة إلى القيادات الوسطى".

ولم يحدد البرلمان المصري موعداً للموافقة النهائية على مشروع القانون، وهي الخطوة التي يعقبها تصديق رئيس البلاد، والنشر في الجريدة الرسمية لبدء الدخول حيز التنفيذ.

و"الفريق" رتبة عليا في سلك الترقي الهرمي داخل المؤسسة العسكرية بمصر، وعادة ما يحملها وزير الدفاع في البلاد، وهي رتبة تسبق "المشير"، التي تعد أعلى رتبة عسكرية في مصر، وآخر من حملها هو الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.