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سيرينا ويليامز تعجزها مشكلات الأمومة.. اللاعبة الشهيرة تطلب مشورة متابعيها على تويتر بسبب "تسنين" طفلتها

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SERENA WILLIAMS
WEST PALM BEACH, FL - OCTOBER 17: Serena Williams is seen carrying a Nuna PIPA lite car seat on October 17, 2017 in West Palm Beach, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/GC Images) | Alexander Tamargo via Getty Images

طلبت لاعبة التنس الأميركية المحترفة، سيرينا ويليامز، المساعدة للتعامل مع مشاكل تسنين طفلتها الجديدة، ما يُثبت أنَّ واحدةً من أعظم الرياضيات في العالم هي الأخرى ليست بمأمنٍ من مشكلات الأمومة اليومية.

ومن خلال وصف نفسها بالـ"مرهقة للغاية"، نشرت سيرينا المناشدة لأكثر من 10 ملايين متابع لصفحتها على موقع تويتر، يوم الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، قائلةً: "التسنين صعبٌ للغاية". وأعربت عن أسفها في المنشور، من أنَّ شيئاً مما جربته لم يتغلب على المشكلة، بما في ذلك قلادة العنبر، والمناشف الباردة، والمعالجة المثالية (وهو نوعٌ من أنواع الطب البديل)، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت في تغريدتها: "لا شيء يُجدي. لقد فُطر قلبي. أنا غالباً في حاجة لوالدتي لتأتي إليّ وتحتضنني حتى أنام لأنَّني مرهقة للغاية. أي مساعدة؟ من أي أحد؟".

وأضافت في تغريدةٍ أخرى: "التسنين -المعروف باسم الشيطان- صعبٌ للغاية. المسكينة ألكسيس أولمبيا متعبةٌ للغاية، بكت كثيراً (كما لم تبكِ من قبل)، وعليّ أن أحملها حتى تنام، لقد جرَّبت قلادة العنبر والمعالجة المثلية (يبدو اسمها مضحكاً هذه الطريقة) لكن..."

وأنجبت اللاعبة الأميركية المُصنَّفة سابقاً الأولى عالمياً في رياضة التنس، طفلتها ألكسيس أولمبيا أوهانيان، في سبتمبر/أيلول هذا العام 2017، وشاركت الكثير عن تجربتها للأمومة مع متابعيها، الذين يسارعون في كثيرٍ من الأحيان إلى تقديم النصائح والدعم لها.

وقال حسابٌ يحمل اسم M 2the O‏: "جَمِّدي حلقة التسنين ودعيها تعض عليها".

وقال حسابٌ باسم Kara Swisher‏: "الماء الغريب (مجموعة من المنتجات التجارية التي تخص الأطفال). إنَّه متوفرٌ في جميع الأماكن في سان فرنسيسكو".

وقالت مستخدمةٌ أخرى تحمل اسم "CLO": "مرَّت ابنة أخي بهذه المرحلة لتوها. وقد استخدمنا حزم الثلج، وجيل حلقات التسنين، وقطرات موترين للأطفال، في حالة ما إذا كانت الحمى سيئة. لكنَّ الخبر السار في كل ذلك أنَّها تدوم لفترة قصيرة فحسب!".

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، ديسمبر/كانون الأول، طلبت سيرينا من متابعيها مشورةً حول الرضاعة، قائلةً إنَّها تتأثَّر عندما تفكِّر في متى يُمكنها التوقف عن القيام بذلك.

وقالت في تغريدتها: "زميلاتي الأمهات: كم المدة التي قمتن فيها بالرضاعة؟ وهل غريب أنَّه بمجرد التفكير في الوقت الذي أتوقَّف فيه عن الرضاعة أتأثر؟". وفي مقطع فيديو لها هي وزوجها ألكسيس أوهانيان، أحد مؤسسي موقع ريديت للتواصل الاجتماعي، الذي نشراه ترحيباً بابنتهما، في سبتمبر/أيلول، قالت سيرينا، كان هناك "الكثير من التعقيدات"، دون أن توضحها.

وفضلاً عن اللحظات الصعبة، تتشارك سيرينا بانتظام شعورها بالحماس، لكونها أُما، وكذلك حبها لابنتها.

وقالت سيرينا في تغريدةٍ للتعبير عن حبها لها: "خلال حفل المغني برونو مارس، أفكر في صوت ألكسيس أولمبيا. أنا أحبها كثيراً".

وفي تغريدةٍ أخرى، قالت: "أكره أن ألقي بابنتي تحت الحافلة.. لكنَّها تضرط بصوتٍ مرتفعٍ للغاية".

وتقضى سيرينا حالياً فترة استراحة من ممارسة رياضة التنس، لكن من المُتوقَّع أن تعود إليها في بطولة أستراليا المفتوحة، في يناير/كانون الثاني 2018.
 

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