سيرينا ويليامز تعجزها مشكلات الأمومة.. اللاعبة الشهيرة تطلب مشورة متابعيها على تويتر بسبب "تسنين" طفلتها

WEST PALM BEACH, FL - OCTOBER 17: Serena Williams is seen carrying a Nuna PIPA lite car seat on October 17, 2017 in West Palm Beach, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/GC Images) | Alexander Tamargo via Getty Images

طلبت لاعبة التنس الأميركية المحترفة، سيرينا ويليامز، المساعدة للتعامل مع مشاكل تسنين طفلتها الجديدة، ما يُثبت أنَّ واحدةً من أعظم الرياضيات في العالم هي الأخرى ليست بمأمنٍ من مشكلات الأمومة اليومية.

ومن خلال وصف نفسها بالـ"مرهقة للغاية"، نشرت سيرينا المناشدة لأكثر من 10 ملايين متابع لصفحتها على موقع تويتر، يوم الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، قائلةً: "التسنين صعبٌ للغاية". وأعربت عن أسفها في المنشور، من أنَّ شيئاً مما جربته لم يتغلب على المشكلة، بما في ذلك قلادة العنبر، والمناشف الباردة، والمعالجة المثالية (وهو نوعٌ من أنواع الطب البديل)، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت في تغريدتها: "لا شيء يُجدي. لقد فُطر قلبي. أنا غالباً في حاجة لوالدتي لتأتي إليّ وتحتضنني حتى أنام لأنَّني مرهقة للغاية. أي مساعدة؟ من أي أحد؟".

Nothing is working. It's breaking my heart. I almost need my mom to come and hold me to sleep cause I'm so stressed. Help? Anyone?? — Serena Williams (@serenawilliams) December 17, 2017

وأضافت في تغريدةٍ أخرى: "التسنين -المعروف باسم الشيطان- صعبٌ للغاية. المسكينة ألكسيس أولمبيا متعبةٌ للغاية، بكت كثيراً (كما لم تبكِ من قبل)، وعليّ أن أحملها حتى تنام، لقد جرَّبت قلادة العنبر والمعالجة المثلية (يبدو اسمها مضحكاً هذه الطريقة) لكن..."

Teething- aka the devil - is so hard. Poor Alexis Olympia has been so uncomfortable. She cried so much (she never cries) I had to hold her until she fell asleep. I've tried amber beads... cold towels.... chew on mommies fingers.... homeopathic water (lol on that one) but...... pic.twitter.com/hCRMJ0RhUQ — Serena Williams (@serenawilliams) December 17, 2017

وأنجبت اللاعبة الأميركية المُصنَّفة سابقاً الأولى عالمياً في رياضة التنس، طفلتها ألكسيس أولمبيا أوهانيان، في سبتمبر/أيلول هذا العام 2017، وشاركت الكثير عن تجربتها للأمومة مع متابعيها، الذين يسارعون في كثيرٍ من الأحيان إلى تقديم النصائح والدعم لها.

Freeze her teething ring and let her bite on that — M 2the O (@mobetta77) December 17, 2017

وقال حسابٌ يحمل اسم M 2the O‏: "جَمِّدي حلقة التسنين ودعيها تعض عليها".

وقال حسابٌ باسم Kara Swisher‏: "الماء الغريب (مجموعة من المنتجات التجارية التي تخص الأطفال). إنَّه متوفرٌ في جميع الأماكن في سان فرنسيسكو".

Gripe water. They have it everywhere on SF. — Kara Swisher (@karaswisher) December 18, 2017

What a cute baby oh my goodness 😭 — Recuerdame (Arullo) (@goudetama) December 17, 2017

وقالت مستخدمةٌ أخرى تحمل اسم "CLO": "مرَّت ابنة أخي بهذه المرحلة لتوها. وقد استخدمنا حزم الثلج، وجيل حلقات التسنين، وقطرات موترين للأطفال، في حالة ما إذا كانت الحمى سيئة. لكنَّ الخبر السار في كل ذلك أنَّها تدوم لفترة قصيرة فحسب!".

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، ديسمبر/كانون الأول، طلبت سيرينا من متابعيها مشورةً حول الرضاعة، قائلةً إنَّها تتأثَّر عندما تفكِّر في متى يُمكنها التوقف عن القيام بذلك.

Fellow moms:

How long did you breastfeed? Is it weird that I get emotional when I even just think about when it's time to stop? pic.twitter.com/YOz4oeIajH — Serena Williams (@serenawilliams) December 6, 2017

وقالت في تغريدتها: "زميلاتي الأمهات: كم المدة التي قمتن فيها بالرضاعة؟ وهل غريب أنَّه بمجرد التفكير في الوقت الذي أتوقَّف فيه عن الرضاعة أتأثر؟".وفي مقطع فيديو لها هي وزوجها ألكسيس أوهانيان، أحد مؤسسي موقع ريديت للتواصل الاجتماعي، الذي نشراه ترحيباً بابنتهما، في سبتمبر/أيلول، قالت سيرينا، كان هناك "الكثير من التعقيدات"، دون أن توضحها.

وفضلاً عن اللحظات الصعبة، تتشارك سيرينا بانتظام شعورها بالحماس، لكونها أُما، وكذلك حبها لابنتها.

وقالت سيرينا في تغريدةٍ للتعبير عن حبها لها: "خلال حفل المغني برونو مارس، أفكر في صوت ألكسيس أولمبيا. أنا أحبها كثيراً".

At @brunomars concert thinking about Alexis Olympia arghhhh. I love her so much. — Serena Williams (@serenawilliams) October 19, 2017

وفي تغريدةٍ أخرى، قالت: "أكره أن ألقي بابنتي تحت الحافلة.. لكنَّها تضرط بصوتٍ مرتفعٍ للغاية".

I hate to throw my daughter under the bus... but she farts really really really loud 😳😂😂😂 — Serena Williams (@serenawilliams) October 21, 2017

وتقضى سيرينا حالياً فترة استراحة من ممارسة رياضة التنس، لكن من المُتوقَّع أن تعود إليها في بطولة أستراليا المفتوحة، في يناير/كانون الثاني 2018.