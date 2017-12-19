الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلة فلسطينية.. تواجه الجنود دون خوف وحازت جائزة تركية لشجاعتها

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، الطفلة "عهد التميمي"، صاحبة الـ16 عاماً، من بلدة النبي صالح، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

عهد، الملقبة بالطفلة الشقراء، والحائزة جائزة "حنظلة للشجاعة" بسبب مواقفها القوية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية منزلها، وقامت بتفتيشه ومصادرة الهواتف النقالة قبل نقلها لجهة غير معلومة، وفقاً للناشط حلمي التميمي، الناشط في لجان المقاومة الشعبية.

لم يُعرف على الفور سبب اعتقال الطفلة "عهد"، التي أصبحت صورها منتشرة في العالم، ولا مكان تواجدها، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد تناقلت، أمس، لقطات لـ"عهد" وهي تطرد جنوداً من الجيش الإسرائيلي من أمام منزلها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها عهد للجنود الإسرائيليين، فقد اشتهرت بصورة عندما كانت بالـ11 من عمرها، وهي تتحدى القوات الإسرائيلية، كما عرفت أكثر من خلال فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك عندما قامت هي ووالدتها بالدفاع عن شقيقها عندما حاول جندي إسرائيلي اعتقاله، خلال قمع الاحتلال للمسيرة السلمية الأسبوعية في قرية النبي صالح، شمالي رام الله.

عهد التميمي بالف حكومة و الف جيش والف مثقف ، الحرية لعهد التميمي و المجد لها . pic.twitter.com/MHxXI6absw — Awad Al-Mutiri (@Che_q8) December 19, 2017

هذه المواقف جعلت هذه العائلة الفلسطينية مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي، فتعرَّض والد عهد إلى الاعتقال ما يقرب من 9 مرات، كما لم تسلم والدتها أيضاً من ذلك، فقد اعتُقلت لـ5 مرات، أما أخوها فقد اعتقل مرتين.

ولا يمرّ يوم الجمعة دون أن تخرج عهد مع عدد من أهالي القرية في مسيرات رافضة للمستوطنات ولوجود المحتل، وتؤمن أنَّ لهذا الحراك نتيجة، وترى أنَّ الخروج والتظاهر وسيلة قوية، تعلن لإسرائيل أنَّ هناك أجيالاً مستمرة في النضال.

جميلة #فلسطين عهد التميمي (١٧ عاماً) لم يعد باستطاعة الإسرائيلي ليّ ذراعها فاعتقلها فجراً #القدس pic.twitter.com/I60Y2GaIQx — Carmen Joukhadar (@CarmenJoukhadar) December 19, 2017

وتسلمت "عهد التميمي" جائزة "حنظلة للشجاعة" عام 2012، من قبل بلدية "باشاك شهير" في إسطنبول؛ لشجاعتها في تحدي الجيش الإسرائيلي، والتقت برئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، (رئيس الجمهورية الحالي) وعقيلته.