شفيق يربك متابعيه على تويتر.. والمحامية الخاصة به: الفريق أصبح غير مرشح لرئاسة مصر

تسبَّبت تغريدة نشرَهَا الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة على حسابه، في إرباك متابعيه على منصة التدوين تويتر.

الفريق أحمد شفيق الذي يعد أحد أبرز الشخصيات إثارة للجدل في الفترة الأخيرة، قال في تغريدة له في وقت متأخر، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، إنه يسعى بكل جدية لدعم استقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية، دون أن يوضح ماذا يعني بتلك المساعي، ومن هي الأطراف المعنية.



وقال إنه يشعر بصدق النوايا التي لمسها منذ عودته إلى أرض الوطن، مثنياً على جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، وداعياً إلى وحدة الصف لحماية الجبهة الداخلية، على حد وصفه.

أود أن أوضح للجميع أنني أسعى بكل جدية الى دعم واستقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية. pic.twitter.com/DXm9KOlrXT — أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وتسبَّبت التغريدة -التي تبدو غامضة- في إرباك متابعي الفريق شفيق، الذي سبق وأعلن ترشحه لرئاسة مصر من الإمارات.

إحدى متابعات شفيق قالت معقّبة على تغريدته "مش فاهمة.. ومين الأطراف المعنية وحضرتك بتسعى لدعمهم ازاي"

ايه ده مش فاهمة ؟

مين الاطراف المعنية ؟ ومعنية بإيه يا فندم ؟

وحضرتك بتسعى لدعمهم ازاي ؟ — Sara Fahmy (@sarafahmmy) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

فيما عقَّب الخبير العسكري، اللواء دكتور عادل سليمان، رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية- العسكرية قائلاً "سيبك منه.. اللعبة مكشوفة".

سيبك منه .. اللعبة مكشوفة .. — Adel Soliman (@adelpsc43) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

حيرت الاخوان والثورجية معاك ... مستنيين قشة يتعلقوا فيها 😂😂😂https://t.co/D921EtvZqQ — Sameh_Abouelkhier (@samehaboelkhier) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان رئيس وزراء مصر الأسبق قد أعلن ترشحه لرئاسة مصر من الإمارات، التي يقيم بها منذ نحو 5 سنوات، إلا أن أبوظبي قامت بترحيله إلى مصر، بعد أن أعلن أنه سيتّجه إلى فرنسا، ومنذ وصوله إلى مصر تردَّدت العديد من المعلومات عن احتجازه من قبل السلطات المصرية في أحد فنادق العاصمة.

وأثار إعلان شفيق الترشح للرئاسة حالةً من الارتياح لدى شرائح من الإخوان المسلمين، الباحثين عن انفراجة، بعد تضييق واعتقالات طالت الآلاف من أنصارهم منذ انقلاب الجنرال المصري، الذي أصبح رئيساً فيما بعد عبدالفتاح السيسي، على الرئيس الأسبق المنتمي إلى الإخوان المسلمين، في 3 يوليو/تموز 2013.

التغريدة التي تبدو غريبة للفريق أحمد شفيق، ربما تفسرها تصريحاتٌ صدرت عن المحامية الخاصة به، دينا عدلي حسين، التي قالت لصحيفة مصرية مساء الإثنين، إن الفريق أصبح غير مرشح للرئاسة.

وقالت عدلي، إن القضية التي تمت إحالتها من قِبل النائب العام، المستشار نبيل صادق، إلى نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها المرشح الرئاسى المحتمل بإثارة الرأى العام، مثلت صدمة لهم، خاصة أنها لا تقوم على أي أسس أو تُهم حقيقية للفريق أحمد شفيق، وإنه إلى هذه اللحظة لم يتم توجيه استدعاء أو إخطار للفريق أحمد شفيق أو أي من محاميه، للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.

وأحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، بلاغاً مقدماً من المحامي محمد حامد سالم، ضد الفريق أحمد شفيق، يتهمه بإثارة الرأي العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعبين المصري والإماراتي، إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، للتحقيق في وقائع البلاغ.

وأشارت عدلي إلى أن الفريق شفيق قارب على العودة إلى منزله مرة أخرى، وترك فندق الإقامة الذي يقبع فيه في الفترة الأخيرة، لحين الانتهاء من ترتيبات منزله، نافية كل الأخبار التي تتحدث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، بسبب مواقفه السياسية، وإعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي أكدت أنه أصبح غير مرشح للرئاسة، وأن هذا القرار محل دراسة منه شخصياً بعدما عاد إلى مصر، ولم تعد محسومة أن يدخل الفريق أحمد شفيق سباق الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية.

