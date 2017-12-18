ترامب: البلدان الثرية يجب أن تسدد أميركا تكلفة الدفاع عنها

قال الرئيس الأميركي الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن البلدان الثرية يجب عليها أن تسدد للولايات المتحدة تكلفة الدفاع عنها.

ترمب: البلدان الثرية يجب أن تسدد للولايات المتحدة تكلفة الدفاع عنها #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وكشف دونالد ترامب النقاب عن استراتيجية جديدة للأمن القومي، تدعو باكستان إلى اتخاذ إجراء حاسم ضد الإرهاب، وتقول إن على واشنطن مجابهة التحدي الذي تمثله برامج الأسلحة التي تمتلكها كوريا الشمالية.



وفي كلمة شملت قضايا شتى، قال ترامب إن استراتيجيته الأمنية تتناول لأول مرة، الأمن الاقتصادي، وستشمل إعادة بناء البنية الأساسية الأميركية بشكل كامل، إضافة إلى بناء جدار على امتداد حدود الولايات المتحدة الجنوبية.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة تريد أن تتخذ باكستان إجراء حاسماً للمساعدة في محاربة التطرف، وإنه لا يوجد أمام واشنطن "أي خيار" سوى مجابهة التحدي الذي تمثله برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.