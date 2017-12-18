جرحى إثر خروج قطار ركاب عن مساره في ولاية واشنطن الأميركية

أعلن مسؤول الشرطة في مقاطعة بيرس الأميركية، عبر تويتر، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن انحراف قطار ركاب عن مساره في شمال أولمبيا، عاصمة ولاية واشنطن، أدى إلى سقوط جرحى.

وظهرت في صورة وُزعت للطريق السريع "آي 5"، عربةٌ واحدةٌ على الأقل من القطار وقد وقعت من فوق جسر يشرف على خطوط الطريق الرئيسية التي تربط أولمبيا بتاكوما، بهذه الولاية الواقعة في شمال غربي الولايات المتحدة.

ولم تقدَّم أي حصيلة بعدُ لجرحى هذا الحادث.

وكان القطار ينقل الركاب من سياتل الى بورتلاند، حسبما جاء في بيان صادر عن شركة أمتراك الحكومية التي تسيِّر هذا القطار. وأاكدت الشركة أيضاً "سقوط قتلى"، من دون توضيحات إضافية.

وجاء على حساب تويتر لمسؤول الشرطة في مقاطعة ثورستن المجاورة، أن "القطار الخارج عن مساره قطع طريق (آي 5)"، ونصح السكان بعدم السير بهذا الطريق؛ لتجنُّب عرقلة تحرُّك سيارات الإسعاف.

ووقع الحادث على بُعد نحو 21 كيلومتراً شمال عاصمة الولاية، وعلى البُعد نفسه جنوباً من قاعدة ماكورد العسكرية.