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جرحى إثر خروج قطار ركاب عن مساره في ولاية واشنطن الأميركية

 |  ا ف ب
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WASHINGTON
First responders are seen at the scene of an Amtrak passenger train derailment on interstate highway (I-5) in this Washington State Patrol image moved on social media in DuPont, Washington, U.S., December 18, 2017. Courtesy Brooke Bova/Washington State Patrol/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. | Handout . / Reuters

أعلن مسؤول الشرطة في مقاطعة بيرس الأميركية، عبر تويتر، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن انحراف قطار ركاب عن مساره في شمال أولمبيا، عاصمة ولاية واشنطن، أدى إلى سقوط جرحى.

وظهرت في صورة وُزعت للطريق السريع "آي 5"، عربةٌ واحدةٌ على الأقل من القطار وقد وقعت من فوق جسر يشرف على خطوط الطريق الرئيسية التي تربط أولمبيا بتاكوما، بهذه الولاية الواقعة في شمال غربي الولايات المتحدة.

ولم تقدَّم أي حصيلة بعدُ لجرحى هذا الحادث.

وكان القطار ينقل الركاب من سياتل الى بورتلاند، حسبما جاء في بيان صادر عن شركة أمتراك الحكومية التي تسيِّر هذا القطار. وأاكدت الشركة أيضاً "سقوط قتلى"، من دون توضيحات إضافية.

وجاء على حساب تويتر لمسؤول الشرطة في مقاطعة ثورستن المجاورة، أن "القطار الخارج عن مساره قطع طريق (آي 5)"، ونصح السكان بعدم السير بهذا الطريق؛ لتجنُّب عرقلة تحرُّك سيارات الإسعاف.

ووقع الحادث على بُعد نحو 21 كيلومتراً شمال عاصمة الولاية، وعلى البُعد نفسه جنوباً من قاعدة ماكورد العسكرية.

 

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