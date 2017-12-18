بلُغة ركيكة وأخطاء فادحة وردود لاذعة من قِبل متابعيه.. أدرعي يُعطي دروساً في "العربية"!

لا يختفي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن شبكات التواصل الاجتماعي كثيراً؛ فبين الحين والآخر يظهر الرجل ليدوِّن على حساباته في "فيسبوك" و"تويتر" لتوجيه اتهامات ضد مناوئي بلاده أو لإيصال رسالةٍ، يعتقد أنها تكسر جدار العزلة بين العرب والإسرائيليين.

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نشر أدرعي فيديو تحدَّث فيه بلغة "ركيكة"، عن جمالية اللغة العربية، واستخدم بأسلوب ماكرٍ جملةً تُمجّد بلده.

واختار أدرعي أن يلقي دروساً في التاء المربوطة والهاء المربوطة، لكنه نطق خطأً وكتب خطأً؛ ما دفع متابعيه على الشبكات الاجتماعية لتوجيه انتقادات لاذعة له.

أحد متابعيه -ويدعى عمر الغزيري- اصطاد خطأ وقع فيه أدرعي، الذي كتب كلمة خاطئة في منشوره.

حتى بتدليسك لا تدع فرصة لتدس السم ؟ كيف اصبح كيان عدواني مثل كيانكم (منارة المنطقة) ؟!

أنتم سبب في كثير من حروب و إضطربات المنطقة و إرهابها — TITAN (@TITANl61401366) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

كذلك العقال والغترة 😉

بروباغاندا رهيبة — ن̯͡ب̯͡ۆ̯͡خ̯͡ذ̯͡ن̯͡ص̯͡ر̯͡ (@BABIL00N) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

قواعد كتابة الطاء المربوطة هههه — ما خلف الأفق (@Videooof) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧