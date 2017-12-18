أمير قطر يُنشئ حساباً في موقع تويتر ويدوِّن أول تغريدة.. وعشرات الآلاف ينضمون لمتابعته في الساعة الأولى

دشن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني لبلاده.

وفي أول تغريدة له بعد تدشين حسابه " @TamimBinHamad"، قال أمير قطر: "في يوم قطر الوطني نتذكر تضحيات الآباء والأجداد من أجل عزة الوطن وسؤدده".

في يوم قطر الوطني نتذكر تضحيات الآباء والأجداد من أجل عزة الوطن وسؤدده، ونشيد بِصلابة شعب قطر في الدفاع عن استقلال وطنه ومنجزاته ومبادئه، ونؤكد العزم على مواصلة طريق البناء والتنمية والكرامة. وكل عام وأنتم بخير. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وأردف: "ونشيد بِصلابة شعب قطر في الدفاع عن استقلال وطنه ومنجزاته ومبادئه، ونؤكد العزم على مواصلة طريق البناء والتنمية والكرامة. وكل عام وأنتم بخير".

وبمجرد نشر التغريدة حظيت بنحو 10 آلاف إعجاب في أول 10 دقائق من نشرها. كما قام نحو 24 ألف مغرد بمتابعة الحساب في أول 10 دقائق من تدشينه.

ويعد أمير قطر، ثاني زعيم خليجي يدشن حسابًا رسميًا موثقًا على تويتر، بعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يتابع حسابه 6.75 مليون شخص.

وتحتفل قطر باليوم الوطني في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو ذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم عام 1878.

واحتفلت قطر الاثنين بيومها الوطني الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام؛ وهو الأول تحت الحصار المفروض عليها منذ أكثر من ستة أشهر؛ وتمّ برعاية أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتحت شعار "أبشروا بالعز والخير".



ووفق موقع الجزيرة نت شهد كورنيش الدوحة أكبر مسير وطني في تاريخ البلاد، تضمن عرضا احتفاليا ضخما شاركت فيه القوات المسلحة وقوات وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي وقوات الحرس الأميري.

ويأتي احتفال هذا العام وقطر لا تزال تدعو إلى حوار لحل الأزمة الخليجية، يستند إلى الاحترام المتبادل ورفض الإملاءات.

وقال مراسل الجزيرة حمدي البكاري إن هذا الاحتفال يأتي مع مرور نصف عام من الحصار، وهو يحمل رسالة رمزية للدول المحاصرة أن البلاد استطاعت أن تتجاوز تداعيات الحصار.