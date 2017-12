واشنطن المعزولة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار دولي يُدين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

استخدمت الولايات المتحدة، الاثنين 18 ديسمبر/كانون الأول، حق الفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن يندد بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدت واشنطن معزولة تماماً دولياً بعد أن صوّت باقي الأعضاء الأربعة عشر لصالح مشروع القرار.

وسارعت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن نيكي هايلي إلى التنديد بقوة بموقف المجلس، وقالت وهي متجهمة الوجه: "إنها إهانة وصفعة، لن ننسى هذا الأمر أبداً".

ولم توضح هايلي ما إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ إجراءات رداً على الدول التي صوّتت الى جانب مشروع القرار، أو ستواصل خفض تمويل نفقات الأمم المتحدة.

وكانت مصر قدمت مشروع القرار الخاص بالقدس والذي يحذر من "التداعيات الخطيرة" للقرار الأميركي بالاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، ويطالب بإلغائه، بعد 10 أيام على إعلانه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف مشروع القرار أن وضع القدس "يجب أن يتقرر عبر التفاوض"، معرباً "عن الأسف الشديد للقرارات الأخيرة بشأن القدس" من دون تسمية الولايات المتحدة بالاسم.

كما جاء أيضاً في مشروع القرار أن "أي قرار أو عمل يمكن أن يغير من طابع أو وضع التركيبة الديموغرافية للقدس ليست له قوة قانونية وهو باطل وكأنه لم يكن، ولا بد من إلغائه".

وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى توجيه الشكر للولايات المتحدة على الفيتو. وقال في تغريدة: "شكراً للسيدة السفيرة هايلي وللرئيس ترامب لقد أضأتما شعلة الحقيقة، وبددتما الظلام".

Thank you, Ambassador Haley. On Hanukkah, you spoke like a Maccabi. You lit a candle of truth. You dispel the darkness. One defeated the many. Truth defeated lies. Thank you, President Trump. Thank you, Nikki Haley. pic.twitter.com/zFIiStoait

