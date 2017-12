دراسة علمية: تغيير 8 أنماط سلوكية بسيطة قد يسهم في منع ملايين الوفيات سنوياً

خلصت دراسة علمية أشرف عليها فريق بحث أسترالي طبي أخيراً، إلى أن تغيير 8 أنواع محددة من أنماط السلوك الحياتية، سيؤدي إلى خفض حالات الإصابة بالسرطان إلى نسبة تصل إلى 40%، كما يمكن أن يحمي أكثر من 3 ملايين شخص من الوفاة بعدة أمراض يمكن تجنبها.

Nearly 40% of cancer deaths in Australia might’ve been preventable, study says https://t.co/JV9oroH3z6

— dopaminergic13 (@dopaminergic13) December 16, 2017