الأسد: المقاتلون الكرد المدعومون من أميركا خونة.. وكذلك من يعمل لصالح الأجنبي ضد الشعب

نقلت الرئاسة السورية الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، عن الرئيس بشار الأسد قوله إنه يرحب بأي دور للأمم المتحدة في الانتخابات طالما كان في إطار السيادة السورية.

وقال الأسد "نستطيع القول أننا نرحب بأي دور للأمم المتحدة بشرط أن يكون مرتبطاً بالسيادة السورية".

وخلال استقباله لنائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روجوزين في قاعدة حميميم في سوريا اتهم الأسد الفصائل المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا بالخيانة.

وقال "كل من يعمل لصالح الأجنبي وخاصة الآن تحت القيادة الأميركية.. كل من يعمل تحت قيادة أي بلد أجنبي في بلده وضد جيشه وضد شعبه هو خائن".

