أمور لا تعرفها عن المناديل: لها رموز جنسية وأنقذت مستقبل ميسي، وسر غريب لارتباط أم كلثوم بها

رغم أنه يبدو مجرد وسيلة بسيطة للنظافة، إلا أنه اكتسب أهمية عبر التاريخ، وارتبط بشخصيات شهيرة، وأصبح أحياناً عنواناً للأناقة، ورمزاً للطبقية، إلى أن وصل أخيراً لمحطته التطورية الأخيرة في سلة المهملات، فأصبح مجرد شيء يذوب في الماء، أو يُلقى بمجرد استخدامه.

إنه المنديل الذي لا يزيد عن كونه قطعة من القماش أو الورق، تُستخدم لأغراض النظافة الشخصية، مثل مسح اليدين والوجه والأنف، ولكن قصته هي تلخيص لتطور حياة البشر والصعود الاجتماعي للطبقات.

المنديل في الأغلب عبارة عن نسيج بسيط مربع الشكل، قد يكون مصنوعاً من القطن، أو الدانتيل، أو الحرير، وتنوَّعت أشكاله وخاماته على مرِّ العصور، فتأثر بالأوضاع الاقتصادية والموضة السائدة في كل زمن.

فمتى بدأ استخدام المناديل، وما أول الشعوب التي ابتكرتها؟



في هذا التقرير نستعرض رحلته من البداية، وبعض الحقائق المثيرة عنه.



متى عرفت البشرية المناديل؟



قدماء المصريون عرفوا المنديل، إذ كان يستعمل من جانب الملكات، بل كانوا يتصورون أن الآلهة تستخدمه، وكان المنديل عند الإغريق والرومان عبارة عن قطعة من القماش تُستخدم لمسح الوجه.

وظهر المنديل في اليابان خلال القرن الثاني عشر، تحديداً في عصر "هيآن"، حيث كانت السيدات النبيلات اليابانيات يرتدين حزاماً تتدلى منه ملاءة بيضاء، التي هي بمثابة المنديل في العصر الحديث، وأخيراً عُرف المنديل في العصور الوسطى على نطاق واسع، الأمر الذي جعله يصل إلى جميع فئات المجتمع.



المنديل يأخذ شكله المربع بأمر من "لويس السادس عشر"



نشرت الأكاديمية الملكية للعلوم في باريس، بين عامي 1771 و1783م، أوصافها للفنون والحرف التي وافق عليها أعضاء الأكاديمية، وتضمَّنت الحجم الدقيق للمناديل، فقد كان للمنديل عدة أشكال: دائري ومربع وثلاثي.

وفي القرن الثامن عشر، لاحظت ملكة فرنسا "ماري أنطوانيت" أن المنديل المربع بأبعاد 10×10 بوصة هو الأنسب، وفيما بعد فرض زوجها "لويس السادس عشر" على الشعب الفرنسي هذا الشكل من المناديل، الذي أقرته زوجته، وظلَّ الشكل المربع إلى يومنا هذا.



توحيد حجم المنديل بحكم الواقع



بعدما فرض "لويس السادس عشر" الشكل المربع للمنديل، أصبح توحيد حجمه فيما بعد يرجع أساساً إلى عمليتي التصنيع والتسويق، أي بحكم الواقع وليس بمأمور ملكي، لاسيما أن استخدامه كان قد شاع على نطاق واسع.

وهذا يعني أن لكل مصنع مناديل نمطه الخاص به، وعلى سبيل المثال كان الاعتماد في تصنيع المناديل في القرن التاسع عشر على مقاييس 30*30 سم، وأحياناً 40*40 سم فقط.



من القطن إلى الحرير.. كيف عبَّر المنديل عن الطبقة الاجتماعية؟



كانت المواد التي يُصنع منها المنديل تدل على الطبقة الاجتماعية والاقتصادية لمستخدمه، ليس فقط لأن بعض المواد هي أكثر تكلفة من غيرها، ولكن لأن طبيعة استخدام المنديل باختلاف الغرض منه تدل على صاحبها، من حيث الحرص على النظافة والإتيكيت والأناقة الشخصية.

وكان المنديل علامة على ثراء الشخص، وفقاً لفخامة التطريز وجودة قماشه، فالدانتيل والحرير المُطرّز من أكثر الخامات التي تعبر عن الثراء الفاحش.

وفي العصور الوسطى كان الاختلاف بين المناديل يؤخذ أحياناً معياراً للتفاخر، وكلما انتمى الشخص إلى طبقة اجتماعية أعلى امتلك مناديل مميزة ذات شكل فاخر، وأصبحت المناديل في القرن التاسع عشر جزءاً مهماً من الملابس، مثلها مثل: القفازات والمظلة والقبعة.



ليست لمسح الأنف فقط.. استُخدمت أيضاً في الإعدام



على الرغم من أن الاستخدام الشائع للمنديل الذي قد بدأ به واستقر عليه في العصر الحديث هو مسح الأنف أو التمخط أو مسح العرق، لكن استخدامات المنديل تعدَّدت بشكل كبير على مرِّ العصور، فكان يُستخدم للتلويح في الوداع، ومسح الدموع في الجنازات.

ومن الاستخدامات الغريبة له استخدامه في الإعدام، فقد ذكر الكاتب الفرنسي "ألكسندر دوماس" أن "لويس السادس عشر" أعدَم البعض بواسطة منديل، ومن استخداماته أيضاً في عالم الرياضة التشجيع في مباريات كرة القدم الإسبانية، أو للتلويح في مصارعة الثيران، وكذلك لإثبات الموافقة أو الدعم في المناسبات العامة، مثل المواكب والتجمعات السياسية.

واستُخدم المنديل أيضاً كزيٍّ، بلفِّه حول الرقبة، أو وضعه على الرأس، واستخدامه كوشاح، أو للزينة بوضعه في الجيب العلوي من السترات الرجالية، بل إن المنديل الملون بالتحديد كان يُستخدم للإشارة إلى المتحولين جنسياً أو المثليين.



المناديل الورقية تظهر في نهاية المطاف



بينما كان المنديل في العصور السابقة عبارة عن قطعة من القماش المربع المصنوع من القطن الهندي أو المصري، تطور بعد ذلك ليُصنع من الحرير المنسوج والمطرَّز يدوياً أو بآلة تطريز.

لكن لأسباب صحية واستهلاكية، جرى التحول من صناعة المناديل القماشية إلى المناديل الورقية، وانتشر هذا النوع الجديد من المناديل بشكل كبير، وأصبح تجارة رائجة، فعلى سبيل المثال: تبيع شركة "كيمبرلي كلارك"، صانعة مناديل "كلينيكس" في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ما يُقدر بـ300 مليار دولار في العام الواحد، وتبيع في فرنسا وحدها ما يقدر بـ20 مليار دولار.



سر منديل أم كلثوم



كان للمغنية الكبيرة أم كلثوم طقوس تمارسها خلال حفلاتها، لم تسبقها إليها أي مغنية، ومنها المنديل الذي كانت تمسكه في يدها.



فالكل كان يظن أنه من متطلبات الأناقة التي ابتدعتها، لكن عندما سُئلت عن ذلك أجابت بأنها دائماً ما تشعر بالقلق والتوتر عندما تُفتح ستارة المسرح، ويظهر الجمهور فتتعرق يداها وتحس ببرودة في أطرافها فتستدفئ بالمنديل.



المنديل الذي غيَّر حياة "ميسي"



كان هناك صبي أرجنتيني في عمر الثانية عشرة، أرادت أسرته أن يُجري اختباراً في فريق أوروبي هو برشلونة، فخضع للتدريب لمدة أسبوعين، نال فيهما الإعجاب، لكن بعض الفنيين لم يقتنعوا به تماماً.

مرَّ وقت دون ردٍّ، ثم ألحَّ والدا ميسي على فريق برشلونة لتأكيد ما إذا كان النادي مهتماً بانضمامه إليه أم لا؛ من أجل البحث عن بدائل، ولوَّح بإمكانية الذهاب بابنه إلى الغريم اللدود "ريال مدريد"، وكانت المفاوضات متعثرة، خصوصاً أن هناك من كان يعترض على هذه الصفقة من داخل النادي.

لكن "كارليس ريشاك" السكرتير الفني للنادي حينها، قرر أن تتم الصفقة على مسؤوليته الشخصية، ورغبة منه في إظهار التزامه لوالد "ميسي"، تناول أول ورقة تطالها يده، ولم تكن هذه الورقة سوى منديل طعام كان موجوداً في مطعم النادي.

ثم كتب فيه الآتي: "في يوم 14 ديسمبر/كانون الأول عام 2000م، في مدينة برشلونة، وبحضور كل من "جوزيب منيجويلا" و"هوراشيو جاجيولي" و"كارلوس ريكساش"، المدير الفني لنادي برشلونة، أُعلن التزامي وتحملي المسؤولية كاملة بالتعاقد مع اللاعب "ليونيل ميسي"، بالرغم من وجهات النظر المعارضة"، وما زال منديل الطعام الذي يزيد عمره عن 12 عاماً، معلقاً في مكتب المستشار القانوني لـ"ميسي".

