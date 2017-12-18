"وقع في فخ الموساد بأوروبا" وتسبَّب باغتيال عالمين إيرانيين.. طهران تنشر فيديو لاعتراف أستاذ جامعي أدين بالتجسس لإسرائيل

بث التلفزيون الحكومي الإيراني، مساء الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، ما قال إنها اعترافات لأستاذ جامعي إيراني محكوم عليه بالإعدام بعد إدانته بالتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

وفي تسجيل الفيديو الذي تبلغ مدته 17 دقيقة، وأعده جهاز مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية، يؤكد الدكتور أحمد رضا جلالي أنه عمل مع جهاز أجنبي للاستخبارات عندما كان يدرس في أوروبا.

ويتضمن الفيلم الوثائق مقاطع من "مقابلة" مع جلالي صورت عند مدخل ممر، تقطعها من حين لآخر صور أرشيف يرافقها صوت مذيع يؤكد أن الموساد قام بتجنيد الطبيب. ويوصف جلالي في الفيلم بأنه "خائن".

ويقول جلالي في تسجيل الفيديو أنه قدم إلى محاوريه الأجانب معلومات عن عالمين قتلا في سلسلة الاغتيالات التي وقعت في طهران بين 2010 و2012 في أوج الأزمة الدولية حول البرنامج النووي الإيراني.

واتهمت إيران الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بأنهما يقفان وراء هذه الاغتيالات التي طالت 5 علماء إيرانيين كانوا يعملون في البرنامج النووي الإيراني.

وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن جلالي "أستاذ جامعي معروف" و"خبير في طب الطوارئ"، مشيرة إلى أنه "تلقى التعليم ودرّس في السويد وبلجيكا وإيطاليا" وأوقف في نيسان/أبريل 2016 خلال زيارة لإيران.

ويأتي بث هذا البرنامج بعد 5 أيام فقط على نشر بيان لمنظمة العفو الدولية يدين تأكيد المحكمة الإيرانية العليا للحكم بالإعدام "بعد محاكمة سرية ومتسرعة لم تسمح بعرض أي من حجج الدفاع".

ودعت المنظمة التي كشفت عن الحكم الأول بالإعدام على جلالي في أكتوبر/تشرين الأول، سلطات طهران إلى "إلغاء" الحكم "فوراً" والاعتراف للطبيب "بالحق في الاعتراض على الحكم الصادر بحقه عبر إجراءات قانونية جدية".

