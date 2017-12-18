أحد مدوني الثورة التونسية ينتزع مقعداً في البرلمان على حساب حزب نداء تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء الأحد، عن فوز المرشح المستقل ياسين العياري (مدون تونسي) بمقعد وحيد بالبرلمان التونسي عن دائرة ألمانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة عقد في ساعة متأخرة من مساء الأحد، للإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات الجزئية التكميلية.

وفاز المدون التونسي ياسين العياري بمقعد وحيد بالبرلمان التونسي على إثر انتخابات جزئية بدائرة ألمانيا أجرتها الهيئة العليا للانتخابات بتونس أيام 15 و16 و17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال مصدر رسمي بالهيئة العليا للانتخابات، للأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه إن "قائمة "أمل" التي يمثلها المرشح المستقل ياسين العياري فازت بمقعد بالبرلمان التونسي بعد حصوله على 284 صوتاً، تليه قائمة مرشح نداء تونس يمثلها فيصل الحاج طيب تحصلت على 253 صوتاً، وبالتالي يفوز ياسين العياري بالمقعد".

وذكر ذات المصدر، أن "قائمة التيار الديمقراطي احتلت المرتبة الثالثة بـ135 صوتاً، تليها قائمة حركة مشروع تونس في المرتبة الرابعة بـ 132 صوتاً".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية لدائرة ألمانيا، 5.02% وذلك بعد انقضاء أيام الاقتراع الثلاث وغلق جميع مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة من مساء الأحد، وفق بلاغ نشرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأضافت الهيئة، في بلاغها، أن عدد الناخبين الذين شاركوا في هذه الانتخابات التي جرت أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017 بلغ 1326 ناخباً.

وياسين العياري (36 عاماً) هو ناشط ومدوّن من مدوّني الثورة التونسية ومهندس شبكات وحماية إعلامية تونسي ومترشح للمجلس الوطني التأسيسي خلال انتخابات أكتوبر 2011 إلا أنه لم يحصل على مقعد.

وياسين العياري ابن للطاهر العياري المقدم بالجيش التونسي الذي قتل في مواجهة مع عناصر إرهابية في 18 مايو 2011 في مدينة الروحية من محافظة سليانة ( غرب).

وجاء تنظيم انتخابات جزئية بدائرة ألمانيا حول مقعد وحيد بالبرلمان بعد خلو هذا المقعد إثر تعيين النائب السابق عن كتلة نداء تونس (الحزب الحاكم) حاتم الفرجاني - عن هذه الدائرة - كاتباً للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفاً بملف الدبلوماسية الاقتصادية من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال تعديل وزاري موسع أجراه الأخير في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

