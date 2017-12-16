حادثة مُريبة ضحيتها أحد أثرياء كندا وزوجته.. الشرطة تعثر على جثتي مدير أكبر شركة أدوية وزوجته في قبو منزلهما

قالت الشرطة الكندية إنها تحقق في وفاة غامضة للملياردير باري شيرمان، مؤسس شركة الأدوية الكندية أبوتكس، وزوجته هوني، بعد العثور على جثتيهما في منزل بتورنتو، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وعثر عليهما بعد أن تلقت الشرطة اتصالاً من منزلهما في شمال شرقي تورونتو.

وفق تقرير هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كان شيرمان مؤسس ورئيس شركة "أبوتيكس" العملاقة لصناعة الأدوية الجنيسة، التي تباع في جميع أنحاء العالم.

والأدوية الجنيسة دواء يكافئ منتجا دوائيا تنتجه علامة تجارية، وغالبا ما يتم تسويقه باسمه الكيميائي دون أي إعلانات تجارية وتباع عادة بأسعار منخفضة نظرا لسقوط حقوق الملكية عنها.

وكان شيرمان واحدا من أثرى أثرياء كندا وشخصية بارزة في الأعمال الإنسانية والخيرية.

وقال الشرطي ديفيد هوبكنسون "ملابسات الوفاة تبدو مريبة، ونتعامل معها بهذه الطريقة". وقال محققون لصحفيين تجمعوا أمام المنزل إنه لا توجد دلائل على دخول المنزل قسراً.

وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة على تويتر قائلاً "عزائي للأسرة والأصدقاء ولكل شخص تأثر برؤيتهما، وروحهما".

وقال جون توري رئيس بلدية تورونتو في بيان، إنه يشعر بالصدمة والحزن على نبأ وفاة شيرمان وزوجته، وإن الاثنين قدَّما إسهامات كبيرة للمدينة.

والملياردير باري شيرمان هو مؤسس شركة الأدوية الكندية أبوتكس. وقالت الشركة في بيان "الجميع في أبوتكس يشعرون بصدمة شديدة، وحزن بالغ، بسبب هذه الأنباء، ونصلِّي من أجل الأسرة في هذا الوقت".

وأبوتكس شركة خاصة، وهي أكبر شركة أدوية كندية تتجاوز مبيعاتها ملياري دولار كندي سنوياً.