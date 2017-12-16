قطة وحيدة تتسبب في هبوط طائرة سعودية اضطرارياً بمطار القاهرة.. تسللت لمقصورة القيادة وعطلت الرحلة 4 ساعات

هبطت طائرة سعودية قادمة من ألمانيا اضطرارياً في مطار القاهرة الدولي، وذلك بسبب قطة تسللت إلى داخل مقصورة قيادة الطائرة.

وقالت مصادر ملاحية إن سلطات المطار تلقت إخطاراً من الطائرة، التابعة للخطوط الجوية السعودية رقم 120 خلال رحلتها من ميونيخ إلى الرياض، يطلب فيه قائد الطائرة الهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة؛ لإخراج القطة التي ظهرت داخل مقصورة القيادة.

وأضافت المصادر أن الطائرة هبطت وتم استدعاء رجال الحماية المدنية ورجال الحجر البيطري لإخراج القطة التي لم تكن خاصة بأي من ركاب الطائرة أو في حمولة الشحن الخاصة بها، بحسب ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.

بسبب "قطة".. طائرة سعودية تهبط اضطراريا بمطار القاهرةhttps://t.co/BTt9Yh5aT1 — Dotmsr دوت مصر (@Dotmsr) ١٦ ديسمبر، ٢٠١٧

واستكلمت الطائرة -بعد التخلص من القطة الغريبة- رحلتها إلى المملكة في موقف طريف تسبب في تعطل الرحلة 4 ساعات كاملة للتخلص من القطة.