مصر تبدأ الإنتاج في أكبر حقل غاز بالبحر المتوسط.. 2.7 مليار قدم يومياً تقلل الاستيراد وتسهم بالاكتفاء الذاتي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، السبت 16 ديسمبر/كانون الأول، بدء الإنتاج الفعلي في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي يعد أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وقالت الوزارة: "بدأ ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر، لمعالجته وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً".

#رأي_عام – المهندس أسامة كمال: مليار قدم مكعب غاز يوميًا صافي إنتاج حقل ظهر بقيمة 10 مليون دولار في 2018#TeNTV pic.twitter.com/Seqq0yHN0H — TeN TV (@TENTVNetwork) ١٣ ديسمبر، ٢٠١٧

فيما أوضح وزير البترول طارق الملا: "مع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع والمخطط لها في حزيران/يونيو 2018، سيصل الإنتاج تدريجياً إلى أكثر من مليار قدم مكعبة غاز يومياً، ليصل الإنتاج باكتمال كافة مراحل المشروع (نهاية 2019) إلى 2,7 مليار قدم مكعبة غاز يومياً".

وتابع الملا أن الحقل "سيسهم إيجابياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتقليل فاتورة الاستيراد".

شعلة حقل ظهر العملاق

اكبر حقل غاز فى المتوسط

بطاقة انتاجية 30 مليون قدم مكعب يوميا ويحقق الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز بنهاية 2018

ويوفر مليارات الدولارات لمصر pic.twitter.com/9qxkf1i2Un — تونة كتيبة250 (@puykxSDBDMTmhI8) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وأوضح الوزير أنه فور الانتهاء من تلك المرحلة سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، ومن المخطط الانتهاء من تلك المرحلة نهاية 2019 ليصل الإنتاج باكتمال كافة مراحل المشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة غاز يومياً.

وكانت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" اكتشفت الحقل في آب/أغسطس 2015، وقالت إنه "الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط وقد يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز في العالم".

وتقدر احتياطات الحقل بحوالي 850 مليار متر مكعب في منطقة مساحتها 100 كلم مربع.