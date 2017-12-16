أصغر رئيس وزراء في العالم يبلغ من العمر 31 عاماً.. تلقى تعليمه داخل وطنه وله مواقف ضد أردوغان والإسلام

وافق الرئيس النمساوي على ائتلاف حكومي بين حزب الشعب المحافظ، الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحزب الحرية اليميني المتشدد، وبذلك فإن سباستيان كورز زعيم حزب الشعب، البالغ من العمر 31 عاماً، سيصبح أصغر رئيس حكومة في العالم، وفق تقرير لموقع بي بي سي عربية.

Freue mich, dass der @oevp Parteivorstand unser Regierungsteam & Programm einstimmig unterstützt. Wir haben ein starkes Team mit vielen Fachexperten, mit dem wir für echte Veränderung in #Österreich arbeiten wollen. #FürÖsterreich pic.twitter.com/Aoaxc8pM3o — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) ١٦ ديسمبر، ٢٠١٧

من هو سباستيان كورز؟

وُلد سباستيان كورز زعيم حزب الشعب النمساوي المحافظ، البالغ من العمر 31 عاماً، في 27 أغسطس/آب عام 1986، في العاصمة النمساوية فيينا وتلقى تعليمه في مدارسها وجامعتها.

بدأ كورز مسيرته السياسية عام 2003 عندما انضم لحزب الشعب اليميني، وتدرج في المناصب القيادية في الحزب، وبين عامي 2010 و2011 تولى حقيبة وزارة الاندماج، وفي عام 2013 تولى حقيبة وزارة الخارجية وهو في الـ28 من عمره وكان لا يزال يدرس القانون في جامعة فيينا، واتسع الملف الذي يحمله ليشمل الاندماج الاجتماعي.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن كورز أن بلاده لا ترحّب بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار حملته للاستفتاء حول قانون يعزز صلاحياته الرئاسية.

Möchte mich bei BP @vanderbellen für das Vertrauen in den letzen 2 Monaten bedanken. @sebastiankurz pic.twitter.com/diRJcrQ0O4 — ÖVP (@oevp) ١٦ ديسمبر، ٢٠١٧

كما منع كورز وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، من دخول البلاد للمشاركة في أحد التجمعات المؤيدة لحكومة أردوغان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الفاشل.

وفي مايو/أيار عام 2017 أصبح كورز زعيماً للحزب، وعقب ذلك دعا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

واستبعد كورز، الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه بأكثر من 30% من الأصوات، استمرار التحالف مع حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الذي يشارك حزب الشعب الحكم منذ فترة طويلة، فيما يتجه حزب الشعب للتحالف مع حزب الحرية اليميني المتشدد بزعامة هاينز كريستيان شتراخي ليشكلا ائتلافاً يمينياً محافظاً لحكم النمسا.

Bin froh, dass wir während des #osce17AUT einen internationalen Beitrag leisten konnten & #Wien wieder einmal Ort des Dialogs war. #OSCEMC17 @AUT_OSCE pic.twitter.com/gpLkTvWo26 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) ٩ ديسمبر، ٢٠١٧

تعديلات مثيرة للجدل

لعب كورز دوراً مهماً في إقرار البرلمان النمساوي عام 2015 لتعديلات مثيرة للجدل على قانون بشأن الإسلام معمول به في البلد منذ قرن.

ومنح القانون -الذي يهدف جزئياً لمواجهة التطرف- المسلمين المزيد من الأمن في إطار قانوني، لكنه يحظر التمويل الأجنبي للمساجد والأئمة.

ودافع كورز عن التعديلات، بينما انتقدها زعماء المجتمع المسلم في النمسا، قائلين إنها لا تعاملهم على قدم المساواة.

وكان القانون الصادر في عام 1912 قد جعل الإسلام ديانة معترف بها رسمياً في النمسا.

ولفترة طويلة، اتُخذ القانون نموذجاً في أوروبا في ما يتعلق بالتعامل مع الإسلام.

وشملت التعديلات الحفاظ على عطلات المناسبات الدينية وتدريب الأئمة.

لكن جماعات إسلامية قالت إن حظر التمويل الأجنبي أمر ظالم؛ لأن الدعم الدولي مازال مسموحاً به للمجتمعات المسيحية واليهودية.

ومن جانبه قال كورز إن التعديلات "حدث هام" للنمسا هدفها منع دول إسلامية معينة من استخدام الوسائل المالية لجني "نفوذ سياسي".

وأضاف كورز: "ما نريده هو تقليل النفوذ السياسي والتحكم من الخارج، ونريد أن نمنح الإسلام الفرصة كي يتطور بحرية داخل المجتمع بما يتفق مع قيمنا الأوروبية المشتركة".