"أسوأ السيئين".. ترامب يصف القادمين عبر البرنامج الأميركي لتأشيرات القرعة بألفاظ مشينة

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2017، المهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة عبر برنامج تأشيرات القرعة بأنَّهم "أسوأ السيئين"، حسب تقرير Middle East Eye البريطاني.

وانتقد ترامب، في حديثه أمام مسؤولي إنفاذ القانون الخريجين في أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالي الوطنية بولاية فرجينيا، نظام الهجرة الأميركي، قائلاً إنَّ النظام يفتح الباب أمام شن هجمات المتشددين داخل البلاد.

ودعا الرئيس الأميركي لإنهاء برنامج تأشيرات القرعة، في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما زُعِم أنَّ مُشتبهاً به أوزبكي المولد جاء إلى الولايات المتحدة عبر برنامج تأشيرات القرعة، قد نفَّذ هجوماً أسفر عن مقتل 8 أشخاص في نيويورك.

وقال ترامب الجمعة: "إنَّهم يمنحوننا أسوأ الناس عندهم، يضعون أسماءهم في سلة، لكن مَن يجري اختيارهم في القرعة يكونون حقاً أسوأ السيئين. تهانيّ، ستذهبون إلى الولايات المتحدة".

وفي يوم الإثنين، 11 ديسمبر/كانون الأول، زُعِم أنَّ شخصاً بنغالياً، دخل الولايات المتحدة عبر تأشيرةٍ للأطفال أبناء الأشقاء، فجَّر حزاماً ناسفاً في نيويورك، ما أسفر عن جرحه إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين.

ودعا ترامب لإنهاء ما سماه "سلسلة الهجرة"، التي تسمح للمواطنين الأميركيين باستدعاء أقاربهم من الخارج كي يلتحقوا بهم في الولايات المتحدة.

وعلَّق المُقدِّم بشبكة MSNBC كيل غريفين في تغريدةٍ له قائلاً: "ترامب يُشوِّه برنامج تأشيرة القرعة. هناك متطلبات صارمة ليكون شخصٌ ما مُؤهَّلاً للحصول على التأشيرة. الأمر ليس لعبة".

Trump misrepresents the visa lottery: “They come in by lottery. They give us their worst people. They put ‘em in a bin, but in his hand when he’s picking ‘em is really the worst of the worst.”



There are strict eligibility requirements. It’s not a game. pic.twitter.com/OHrKUJkl1C

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 15, 2017