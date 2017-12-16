شاب مصري يسأل أناساً من دول أجنبية.. هل القدس فلسطينية أم إسرائيلية؟

اختار يوتيوبر مصري أن يخصص حلقته الأخيرة للحديث عن قضية القدس التي نالت اهتماماً عالميا في الأسبوعين الأخيرين عقب إعلان ترامب نقل سفارة بلاده إليها. نجم اليوتيوب كريم المنير سأل الناس عن القدس وما إذا كانت فلسطينية أم إسرائيلية ورأيهم بإعلانها عاصمة لإسرائيل من قبل أميركا.

