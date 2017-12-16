مايك بنس يزور المنطقة وسط غضب من قرار ترامب بشأن القدس.. سيلتقي السيسي ونتنياهو ويؤكد دعمه لإسرائيل

يزور نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك بنس، الشرق الأوسط هذا الأسبوع، في أول زيارة له عقب اعتراف ترامب بالقدس "عاصمة لإسرائيل" الذي أشعل احتجاجات واسعة في الأراضي الفلسطينية ودول عربية وإسلامية.

وسيؤكد بنس على الشراكة الأميركية مع إسرائيل خلال جولته المقبلة، وسيسعى لتعزيز العلاقات الأميركية مع العالم العربي بعد قرار الرئيس الأميركي، بحسب وكالة رويترز.

وسيقضي بنس وهو مؤيد قوي لقرار ترامب، ثلاثة أيام يزور خلالها مصر وإسرائيل، وهو أول مسؤول أميركي كبير يزور الشرق الأوسط بعد أن غير ترامب السياسة الأميركية المستمرة منذ عقود وأعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ في عملية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

ويمثل وضع القدس، التي تضم مواقع دينية للمسلمين واليهود والمسيحيين، إحدى أكثر العقبات الشائكة أمام التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين أغضبهم تحرك ترامب ورفضوا مقابلة بنس.

رفض للقاء بنس

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية، ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل.

وكانت إسرائيل قد احتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها بعد ذلك في خطوة لم يعترف بها دولياً.

وتأتي هذه الزيارة وسط حالة غضب واحتجاجات شهدتها معظم المدن الفلسطينية، ودول عربية وإسلامية للجمعة الثانية على التوالي، وشهدت تنديدات واسعة بقرار ترامب حول القدس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، أمس الجمعة، إن بلاده ستبدأ مبادرات بالأمم المتحدة لإسقاط قرار ترامب الاعتراف بالقدس "عاصمةً لإسرائيل"، وأوضح أن تركيا ستسعى أولاً لإبطال الخطوة بمجلس الأمن، مشيراً إلى أنه في حال فشلت فستحاول هذا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبنس الرجل المسيحي الإنجيلي، يخطط لتسليط الضوء على محنة الأقليات المسيحية خلال جولته، لكنه لن يجتمع مع مسيحيين فلسطينيين أو مسؤولين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي رفضت مقابلته رداً على الخطوة الأميركية.

وقال مسؤولون إن "بنس سيناقش رغم ذلك اضطهاد المسيحيين وكذلك القرار بشأن القدس والتصدي لإيران وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ومكافحة الفكر المتطرف".

وتأثرت مواعيد جولة بنس بسبب التصويت على مشروع قانون الضرائب الأميركي واحتمال الحاجة لصوته لترجيح كفة التصويت في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يغادر بنس واشنطن يوم الثلاثاء المقبل ليصل إلى القاهرة يوم الأربعاء للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويتوجه في وقت لاحق يوم الأربعاء إلى إسرائيل ويجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس ريئوفين ريفلين، ويلقي خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي ويزور الحائط الغربي في القدس.

وقال أحد مسؤولي الإدارة الأميركية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "لا يمكننا أن نتصور سيناريو لا يكون بموجبه الحائط الغربي جزءاً من إسرائيل".

مقاطعة لخطاب بنس

وستهيمن على جولة بنس تداعيات إعلان ترامب، حيث قال مسؤول آخر بالإدارة الأميركية: "كانت الأسابيع الأخيرة في المنطقة رد فعل على قرار القدس. هذه الجولة جزء من إنهاء هذا الفصل وبداية ما أقول أنه الفصل التالي"، على حد تعبيره.

وربما لا يتفق الزعماء العرب مع تلك الرؤية. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة تخلت عن مسؤوليتها كوسيط في عملية السلام.

وقال مسؤول إن بنس لا يعتزم تشجيع مصر للضغط على الفلسطينيين للعودة إلى مائدة المفاوضات. وأضاف: "نعتقد أن من المناسب للفلسطينيين أن يستوعبوا ما حدث. وبمجرد قيامهم بمراجعة تصريحات الرئيس بوضوح سيدركون أن شيئاً لم يتغير من حيث القدرة على التوصل لاتفاق سلام تاريخي".

من جانبهم، قال النواب العرب إنهم سيقاطعون خطاب بنس أمام الكنيست، وسبق ذلك رفض كل من محمود عباس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس لقاء بنس.

وفي مصر، ستتاح لحكومة السيسي فرصة لمناقشة قرار اتخذته الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لتعليق بعض المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف واشنطن بشأن الحريات المدنية.

وتعد مصر شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة بسبب تحكمها في قناة السويس، في حين يقدم السيسي نفسه كحصن ضد المتشددين في المنطقة.

ويغادر بنس إسرائيل يوم الجمعة ويتوجه إلى ألمانيا حيث سيزور القوات الأميركية وهو في طريق عودته إلى واشنطن.