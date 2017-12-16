انتظروه نهاية ديسمبر..حلقات جديدة في الموسم الرابع من Black Mirror

بعد نجاح مواسمه الثلاثة السابقة أعلنت شبكة نتفليكس عن موعد إصدار الموسم الرابع من مسلسل الخيال العلمي Black Mirror في 29 ديسمبر/كانون الأول 2017.

يحتوي الموسم الجديد على 6 حلقات تحمل أسماء Arkangel وUSS Callister وCrocodile و Hang the DJ وMetalhead وBlack Museum، وقد أطلقت نتفليكس إعلاناً دعائياً مخصصاً لكل حلقة.

ماذا سيقدم الموسم الجديد؟

أشار منتج المسلسل تشارلي بروكر في حوار مع جريدة The Telegraph، أن واحدة من أكبر التحديات التي تواجههم في العمل على المسلسل هو التنبؤ بما سيحدث في العالم الحقيقي وتقديمه في الأحداث.

وأضاف تشارلي أن الموسم الرابع ليس بقتامة وكآبة المواسم الأخرى، فقد حاول تقديم حبكات جديدة، بهدف جعل كل حلقة مميزة وألا تكون كلها سوداوية ومرعبة في أحداثها، وذلك لرغبة الجمهور في رؤية شيء مختلف.

تنوع في أبطال ومخرجي الموسم الجديد

كالمعتاد في المسلسل فكل حلقة لها فريق عمل خاص بها، ويمتاز هذا الموسم بالتنوع بين أبطاله ومخرجيه، فالحلقة الأولى Arkangel، من إخراج الممثلة جودي فوستر ومن كتابة مؤلف المسلسل تشارلي بروكر، أما الحلقة الثانية USS Callister فهي من من كتابة تشارلي بروكر ووليام بريدج، ومن إخراج توبي هينس الذي أخرج بعض حلقات مسلسل Doctor Who ومسلسل Sherlock .

الحلقة الثالثة Crocodile من إخراج جون هيلكوت، ومن كتابة تشارلي بروكر، والحلقة الرابعة Hang the DJ، من إخراج تيم فان باتين، مخرج حلقتين من مسلسل Game of Thrones ، ومن كتابة تشارلي بروكر.

الحلقة الخامسة Metalhead من إخراج ديفيد سليد، مخرج الحلقة الثالثة من الموسم الرابع من مسلسل Breaking Bad ومن كتابة تشارلي بروكر، أما الحلقة السادسة Black Museum فمن إخراج كولم مكارثي، صاحب حلقات مسلسل Sherlock والحلقة من كتابة تشارلي بروكر أيضاً.

تنبؤات المسلسل تتحول إلى حقيقة

في واحدة من حلقات الموسم الثالث من Black Mirror باسم Nosedive قدم تشارلي بوكر قصة تدور حول تحكم التكنولوجيا في البشر عن طريق تقييمات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف سيؤثر ذلك على حياتهم.

وهو ما طبقته الصين حيث تعمل على تخطيط وتصميم نظام جديد سيبدأ نشاطه في عام 2020 يدعى نظام الائتمان الاجتماعي، ومهمته هو تقييم البشر، على أن يكون لكل شخص تقييم خاص به قد يزيد وقد ينقص طبقاً لما يقوم به من أفعال وتصرفات، وبالفعل بدأت الصين بالاتفاق مع عدة شركات خاصة لتحديد الخوارزمية البرمجية بحيث تشمل مساحة الصين الواسعة، وبالتالي كمية هائلة من البيانات التي سيحتويها النظام.

يدور مسلسل Black Mirror حول طبيعة سلوك الإنسان مع التطور التكنولوجي، الذي أصبح بدوره يستحوذ على حياته ويؤثر عليه، وكيف تستطيع المواقع الاجتماعية السيطرة على النفس البشرية، وكل حلقة من حلقات المسلسل منفصلة عن الأخرى من ناحية الأحداث والشخصيات.

وقد حقق المسلسل ردود فعل إيجابية وإشادة نقدية وجماهيرية بعد عرض حلقاته على شبكة نتفليكس.