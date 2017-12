ملكة الأردن تغرّد عن القتلى الفلسطينيين في مواجهاتهم مع الجيش الإسرائيلي دفاعاً عن القدس

نعت الملكة رانيا العبدالله الفلسطينيين الأربعة الذين قتلوا الجمعة بالرصاص الإسرائيلي خلال مواجهات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجاً على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على تويتر: "رحم الله الذين استشهدوا دفاعاً عن القدس الشريف وأدخلهم فسيح جنانه".

May God bless the souls of the martyrs who died for #Jerusalem today

