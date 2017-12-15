علماء نفس يكشفون 9 أساليب للمغازلة تجعلك جذاباً للغاية

يعلم كلُّ من شعر بالحب ناحية شخص آخر. أن جذب الشخص الذي تحبه يمكن أن يكون تحدياً. ولكن، إن اعتقدت بقوة الغزل كاستراتيجية أساسية في المواعدة، فإنَّ كل شيء سيسير على نحو مختلف.

وهنا يقدم لك موقع Bright Side الأميركي وفريق حساب "Psych2Go" على يوتيوب أفضل 10 أساليب للغزل:

1- التواصل البصري









التواصل البصري الذي يستمر لمدة أطول من المعتاد قد يكشف الكثير من الانجذاب المتبادل. ويمكن أن يستمر لنحو 4 أو 5 ثواني، ولكنَّه يتجاوز كونه أكثر من مجرد نظرة عابرة.

وأثناء التواصل مع رفيقٍ محتمل، قد تجد دليلاً نفسياً على اهتمامه بك: اتساع حدقة العين على سبيل المثال. ولنفس السبب، يمكنك أن تنظر إلى عيني شخصٍ ما إذا كنت تريده أن يلاحظ اهتمامك به.

2- ارتداء اللون الأحمر

اللون الأحمر الزاهي هو دائماً وسيلة لنقل رسالة، سواءٌ كان لون ثمرة فراولة ناضجة، أو إشارة طريق، أو قلادة. ويقول آدم بازدا عالم النفس إنَّ اللون الاحمر قد يكون له علاقة بالغرائز الطبيعية، مثل إناث قرد البابون اللاتي يثرن الذكور بإظهار بقع حمراء على أردافهن للإشارة إلى استعدادهن للتزاوج.

أجرى بازدا مع مجموعةٍ من زملائه بجامعة روتشستر الأميركية تجربةً عرض خلالها صوراً لنساءٍ يرتدين اللونين الأحمر والأبيض على مجموعة من الرجال. ورأى العديد من المشاركين أنَّ السيدات اللاتي ارتدين اللون الأحمر أكثر استعداداً لإقامة علاقة رومانسية. وأظهرت تجربة مشابهة أُجرِيَت على النساء نتائج مشابهة: إذ بدا الرجال ذوو القمصان والسُتْرات الحمراء أكثر جاذبية وثقة في أنفسهم.

3- الفكاهة

يرى جيفري ميلر المتخصص بعلم النفس في جامعة نيو ميكسيكو الأميركية أنَّ الفكاهة إحدى الطرق الرئيسية لمساعدتنا على حسم ما إذا كنا نحب شخصاً ما. فالقدرة على أن تكون مُضحكاً تشير إلى التفكير السريع والإبداع، وهما سمتان مفيدتان في جميع جوانب الحياة. ولا تندهش إذا ساعدتك إحدى النكات الظريفة على تدبير موعد مع من تحب بشكلٍ أسرع من المحاولات التقليدية لكسب قلبه.

4- التظاهر بعدم الاهتمام

هذه طريقة قديمة ولكنَّها حقيقية: تظهر الأبحاث أنَّنا نحب شخصاً ما أكثر حينما لا نكون متأكدين أنَّه يبادلنا نفس الحب. وبالتأكيد، البشر يختلفون عن بعضهم البعض، ولا يجب أن تفعل ذلك إذا كنتَ تعرف بالفعل أنَّ هناك مشاعر متبادلة.

5- الابتسام بالنسبة للنساء









الابتسامة ليست مجرد علامة على اللُّطف وروح الفكاهة، ولكنها أيضاً توضِّح أن المرأة يمكن أن تكون أمَّاً جيدة، وتظهر حالتها الصحية الجيدة. ووجدت دراسة بجامعة كولومبيا البريطانية أنَّ الرجال ينجذبون إلى النساء المبتسمات أكثر من غيرهن. ووفقاً للباحثين ربما يكون ذلك سببه أنَّ الابتسام مرتبط بدوافع الأمومة والطاعة.

6- عدم الالتزام بالقواعد بالنسبة للرجال

وجد مشروعٌ بحثي آخر أجرته جامعة كولومبيا البريطانية أنَّ النساء يعتبرن الرجال المبتسمين أقل جاذبية مقارنةً بالمتباهين أو الكئيبين أو الخارجين على القواعد. ويعني ذلك أنَّ التصرف كرجلٍ لا يعبأ بالقواعد والقوانين يمكن أن يساعدك على الفوز بشريك حياتك، حتى وإن لم تكن فعلاً كذلك.

7- التقليد

55 % من الجاذبية تظهر من خلال لغة الجسد.

توصلنا إلى واحدةٍ من أكثر التقنيات دقًة وفعالية في الغزل: تقليد لغة الجسد. فالناس يحاكون لا شعورياً من ينجذبون إليهم. وإذا قلَّدت شخصاً ما، سيرى أنَّك بالفعل مهتمٌ بمشاعره وأفكاره، بالإضافة إلى امتلاكك مهارات تواصل جيدة.

والتقليد هو وسيلة يمكن الاعتماد عليها كذلك لمعرفة إن كان شخصٌ ما مهتماً بك. فإذا لاحظت أنَّه يقلد سلوكياتك، فذلك يعني غالباً أنَّ هناك مشاعر متبادلة.

8- تنوُّع الحديث ونبرة الصوت









أسلوب الحديث مهمٌ جداً في الغزل، أكثر مما تعتقد. إذ وجدت دراسة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أميركا أنَّ الرجال ينجذبون للنساء اللاتي يغيرن نبرة أصواتهن، ولا يظهرون اهتماماً بالنساء الأكثر رتابة في أصواتهن.

وأظهرت الأبحاث أيضاً أنَّ النساء يفضلن الرجال الذين يستخدمون كلماتٍ مثل "نعم"، و"حسناً"، و"أفهمك" عندما يتحدثون؛ إذ يشير ذلك إلى التفهم والسيطرة، وهي سمات جذابة لدى الرجال بطبيعة الحال.

9- الثقة

الثقة هي مفتاح النجاح. وفي دراسةٍ أجرتها مونيكا مور الأستاذة بجامعة ويبستر في مدينة سانت لويس الأميركية لاحظت فيها سلوك الأشخاص في المقاهي ومراكز التسوق، وجدت أنَّ أصحاب الأجساد الأكثر جاذبية لم يكونوا الأنجح في الغزل. وفي المقابل، تلقى أولئك الذين يستخدمون طرق الغزل الأساسية مثل الابتسام والتصرُّف بطريقةٍ واثقة ومريحة القدر الأكبر من الاهتمام.

علامات تخبركم عن استمرار محبتكم

وفي هذا الشأن، استطلعت النسخة الأسترالية من "هاف بوست" آراء مجموعةٍ من خبراء العلاقات لمعرفة ما يفعله أصحاب العلاقات الصحية بشكلٍ منتظم للحفاظ على علاقاتهم قويةً بما يكفي.

1- يجاملون شركاءهم أمام الآخرين

تقول سامانثا رودمان، الطبيبة النفسية وخبيرة المواعدة: "يتحدث الأزواج في العلاقات الصحية بإيجابية عن شركائهم سواءً مع الأصدقاء، أو الأطفال، أو الأقارب، أو حتى مع زملاء العمل، وذلك على عكس العلاقات الأضعف، والتي تسودها السلوكيات الهدامة. كلماتٌ مثل "زوجي عملي للغاية، أو أُمي تجهز أفضل عشاء"، سهلة للغاية، وهي وسيلة جيدة للحفاظ على التقارب والتواصل".

2- يخصصون أوقاتاً للتواصل مهما شغلتهم ظروف الحياة

يقول كورت سميث، المعالج النفسي والمتخصص في استشارات الرجال: "في العلاقات الصحية، يخصص الناس أوقاتاً منتظمة من يومهم من أجل التواصل مع بعضهم البعض، رأيت أزواجاً يقومون بذلك عن طريق تمشية الكلب معاً، أو التحدث سوياً بعد خروج الأطفال، أو مشاهدة العروض المفضلة، أو الصلاة معاً".

3- يضحكون كثيراً وبتلقائية

تقول الطبيبة النفسية ماري لاند: "نضحك أنا وزوجي كثيراً، للدرجة التي معها يكون من الصعب أن يبقى أحدنا مستاءً لفترةٍ طويلة، إذ يقوم الآخر في الغالب بفعل شيءٍ ما لتهوين الأمور. بالطبع يجب أن تؤخذ الأمور بجدية إن تطلب الأمر ذلك، ولكن الحس الفكاهي هو شيءٌ أساسي إن أردتم امتلاك علاقةٍ صحية. الشركاء الذين يضحكون كثيراً ولا يأخذون الأمور بجديةٍ شديدة بإمكانهم التمتع بعلاقةٍ صحية بسهولة".