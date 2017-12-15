ثري ياباني أبلغه الأطباء بانتشار السرطان بجسده.. قرر شكر الناس بطريقته الخاصة قبل أن يودع الحياة

اختار رجل أعمال ياباني شهير عمره 80 عاماً أن يجمع أصدقاءه وأقاربه وزملاءه ليقيم حفلاً بحضورهم بعد أن أبلغه الأطباء أن السرطان ينتشر بسرعة في جسده وأن علاجه أصبح مستحيلاً ما لم يخضع للعلاج الكيماوي وهذا ما رفضه، حسب صحيفة تلغراف البريطانية.

الثري ساتورو كانزاكي، ودّع معارفه بحفلة داخل أحد فنادق العاصمة اليابانية طوكيو. وحسب تلغراف فقد حضر قرابة 1000 شخص هذه الحفلة. وقال بطل اللقاء التوديعي إنه سعيد بأن يقول لكل الناس الذين التقاهم في حياته، شكراً لكم.

وعمل كانزاكي رئيساً لشركة "كوماتسو" المشهورة بإنتاج وصناعة المعدات الثقيلة. وقال إنه استمتع بحياته كثيراً وأنه لم ييئس لكنه اختار عدم التداوي بتلك الطريقة.



أطباء كانزاكي، أبلغوه الشهر الفائت أكتوبر 2017، بإصابته بسرطان المرارة ورفض عرضهم بعلاجه بواسطة الكيماوي بسبب الأعراض الجانبية للتداوي بهذه الطريقة.