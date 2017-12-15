حفيد ترامب المدلل يجلس على كرسيّ جدّه في المكتب البيضاوي.. "لوك الصغير يعمل لجعل أميركا عظيمةً من جديد"

فردٌ آخر من عائلة ترامب يتذوق طعم الحياة في المكتب البيضاوي، وكل ذلك قبل أن يكمل عامه الأول حتى.



إذ حان الدور على لوك، نجل إريك ترامب، للجلوس خلف المكتب الرئاسي في الجناح الغربي من البيت الأبيض، فظهر بشكلٍ رائع وهو يجلس في كرسي جده الضخم، فيما التقط له والده صورةً رقيقةً جداً شاركها على إنستغرام، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وتُظهِر الصورة التي نشرها إريك، 33 عاماً، مساء الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول، الطفل الصغير وهو يجلس بارتياحٍ كبير في كرسي جده الجلدي الأحمر، مرتدياً ثياباً زرقاء شاحبةً، فيما كان يتفحَّص بناظريه المكتب الخشبي الضخم أمامه.



وعلَّق إريك على الصورة اللطيفة قائلاً: "لوك الصغير يعمل لجعل أميركا عظيمةً من جديد"، مستخدماً الشعار الشهير الذي رفعه والده أثناء الحملة الانتخابية.



لكنَّ لوك لم يكن الوحيد الذي سنحت له الفرصة لالتقاط صورةٍ في المكتب التاريخي، فبعد نشر أبيه للصورة على إنستغرام مباشرةً، نشرت والدته، لارا، 35 عاماً، صورتها هي، والتي كانت هذه المرة صورةً احتفاليةً للأسرة المُكوَّنة من الوالدين الفخورين وابنهما الصغير، والتي يبدو أنَّها التُقطت في المكتب البيضاوي كذلك.



ويظهر الأب إريك في الصورة وقد تأنَّق في حلةٍ زرقاء وهو يحتضن ابنه الصغير ويُقبِّل جبهته، فيما أحاطت ذراعه الأخرى بزوجته.







وبدت لارا بدورها في غاية الأناقة وهي ترتدي فستاناً ضيقاً أزرق مائلاً للخضرة بصدرٍ مخمليٍ وأكمامٍ مخمليةٍ طويلة.



وانتعلت مع هذا الزي حذاءً بسيطاً ذا كعبٍ عالٍ، وصفَّفت شعرها في موجاتٍ منسدلة على كتفيها.



ولإضفاء لمسةٍ احتفالية على الصورة، وقفت العائلة المكونة من ثلاثة أفراد أمام شجرة الميلاد الخاصة بالمكتب البيضاوي، وكان المكتب الرئاسي بادٍ في خلفية الصورة.

وقد ذيَّلت لارا الصورة ببساطة بهاشتاغ: "Merry Christmas#" أو عيد ميلاد مجيد.

وكان الأسبوع الماضي مرهقاً للثلاثي، ومليئاً بالإنجازات للصغير لوك.



إذ نشرت لارا على إنستغرام مقطع فيديو يظهر فيه ابنها الصغير وهو يرتدي قميصاً من علامة بولو أبيض اللون وقد طُرِّزت على جانب صدره الأيسر كلمة "ترامب" بخطٍ أزرق داكن. ويظهر لوك في المقطع وهو يشهد أول تساقطٍ للثلج في حياته في الوقت الذي غطَّى الثلج فيه أغلب الساحل الشرقي الأميركي.

ومع أنَّه ليس واضحاً ما إذا كان والداه قد حملاه للخارج ليشهد تساقط الثلج بنفسه أم لا، فإنَّه حظي بالفعل "بمحادثةٍ" ممتعة مع والدته يوم السبت.



إذ نشرت لارا مقطعاً بديعاً لصغيرها وهو يرقد على طاولة تغيير حفَّاضاته فيما كان يرتدي قميص بولو الأبيض المُطرَّز عليه اسم ترامب، والذي يُبَاع في متجر ترامب لقاء 36 دولاراً.



وتُعزَف أغنية عيد الميلاد الكلاسيكية I'll Be Home for Christmas في خلفية المقطع، فيما تسأل لارا صغيرها عمَّا إذا كان "مستعداً لتساقط الثلج".



وراحت لارا تردد: "هل أنت مستعدٌ للثلج؟ هل ارتديت طوقك استعداداً للثلج؟ أخبرني".

وأجاب لوك الصغير والدته بسلسلةٍ من الهمهمات، فيما كان يلوِّح بقبضتيه الصغيرتين لأعلى وأسفل.



وقد أضافت لارا مؤثراً للصورة لتُظهر أنَّ درجة الحرارة كانت صفراً وأنَّ الثلج كان يتساقط.



ثُمَّ عادت لارا لتنشر صورةً على إنستغرام مرةً أخرى يوم الإثنين، 11 ديسمبر/كانون الأول، لصغيرها وهو متدثرٌ في ثيابٍ شتويةٍ وجالسٌ في كرسي أبيه في مكتبه ببرج ترامب، مرتدياً قميصاً جميلاً مكتوباً عليه: "الأحضان المُدفِئة حقيقية". وقد علَّقت لارا على الصورة مقتبسةً الجملة الرقيقة على قميص ابنها.



ويظهر لوك مرتدياً بنطالاً مخططاً باللونين الأسود والرمادي، وجوارب ومعطفاً صوفياً ذا قلنسوة تزينها أذنا حيوانٍ، لتلائم ملابسه قميصه الرمادي الغامق الذي تعلوه كتابةٌ بحروفٍ سوداء.



ولم يكن لوك وحده الذي حظي بفرصة الظهور في بثٍ مباشرٍ على الحساب الخاص بوالدته على إنستغرام.



فكما نشرت مقطعاً لابنها فيما كان مبتهجاً بالسماء التي تُثلج في الخارج، نشرت لارا أيضاً مقطعاً لكلبَيْهم "شارلي" و"بين" وهما يركضان تحت الثلج فيما يبدو أنَّه باحة منزلهم الثاني في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك الأميركية.

وعلَّقت على اللقطات التي يظهر فيها الجروَين يطاردان بعضهما بسعادةٍ فوق الثلج المتساقط حديثاً قائلةً: "المزيد من المبتهجين بتساقط الثلوج اليوم: شارلي وبين".



وقد نُشِرت صورة لارا وإيريك الاحتفالية قبل ساعاتٍ قليلةٍ من نشر ميلانيا ترامب لأول صورةٍ للرئيس الأميركي وزوجته احتفالاً بعيد الميلاد على صفحتها بتويتر.

وكانت ميلانيا وزوجها يمسكان بأيدي بعضهما البعض في الصورة التي يبدو فيها ابتسامتيهما الواسعة.



وكُتِب في التعليق الذي نُشِر مع الصورة: "عيد ميلاد مجيد من الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب".

وقد نشرت إيفانكا ترامب، التي تحولت لليهودية حين تزوجت جاريد كوشنر، صورةً كذلك على إنستغرام من البيت الأبيض في نهاية الأسبوع قالت فيها: "موسم إجازات سعيد".



وتظهر إيفانكا في الصورة وهي ترتدي ثوباً احتفالياً من الحرير الأحمر، فيما وقفت بفرحٍ لتلتقط الصورة مع صديقتين أمام إحدى أشجار الميلاد البرَّاقة التي تُزيِّن مدخل البيت الأبيض.

