أعدموه أمام الكاميرات.. الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على شاب فلسطيني بزعم محاولة طعن أحد الجنود

أُصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول، بعدما حاول "طعن" جندي إسرائيلي شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.

وقال شهود عيان إن "الشاب تقدم من أحد الجنود الذين انتشروا عند تقاطع طرق شمال مدينة رام الله حيث اندلعت مواجهات، وحاول طعنه أربع مرات". وأضافوا: "عند محاولته الهرب أطلق الجنود عليه النار".

إعدام على الهواء..#شاهد لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. pic.twitter.com/r1VRqlBYJU — وكالة شهاب (@ShehabAgency) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن أحد "حرس الحدود تعرّض للطعن على يد فلسطيني خلال أعمال عنف بالقرب من رام الله". وأضافت أن الشرطي "أصيب إصابة طفيفة ونُقل الى المستشفى".

وقال البيان إن "الجنود أطلقوا النار على المشتبه به وأصابوه ونقل بواسطة الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأظهر مقطع فيديو، صوره صحفي في المنطقة، الشاب وهو يقف على بعد أمتار بعد محاولة الطعن، وإطلاق ثلاث رصاصات عليه أردته أرضاً.

من مسافة الصفر...الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني عقب تنفيذه عملية طعن على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. pic.twitter.com/nPvvAqCByU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧

ونقل الشاب بواسطة سيارة إسعاف فلسطينية الى مشفى في رام الله، وذكرت مصادر طبية أن حالته في غاية الخطورة.

وحاول الجيش الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف من نقل المصاب، بهدف اعتقاله، مصادراً مفاتيح ثلاث سيارات إسعاف تواجدت بالقرب منه، غير أن رجال الإسعاف حملوه وساروا به ثم نقلوه بسيارة.

وقال شهود في الموقع، إن طاقم سيارة إسعاف إسرائيلية عالج ميدانياً أحد الجنود ثم نقل.

بالفيديو: إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة بعد محاولته تنفيذ عملية طعن

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وتواصلت الاحتجاجات الفلسطينية، الجمعة، التي اندلعت قبل أسبوع رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مشافيها تعاملت اليوم الجمعة مع 56 إصابة في الضفة الغربية، منها 48 إصابة بالرصاص الحيّ أو المطاطي، إضافة الى 50 إصابة بالرصاص الحيّ في غزة، أربع منها في حالة الخطر.

وحسب وزارة الصحة فإن هذه الإصابات وقعت في غزة، ورام الله، وطولكرم، وطوباس، ونابلس، وبيت لحم، ومدينة الخليل.