آبل تطلق أقوى ماك على الإطلاق! بشاشة تدعم مليار لون.. وأداء غرافيك للمحترفين.. تعرَّف على سعره

طرحت شركة آبل، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، حاسبها iMac Pro الجديد كلياً، من فئة محطات العمل والمصمم لأعمال المحترفين الأكثر تطلُّباً.

المنتَج كشفت عنه الشركة ضمن مؤتمرها العالمي للمطورين 2017، وقالت إن الجهاز يتوافر بدءاً من الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، بأسعار تبدأ من 19.999 درهم إماراتي (تقريباً 5445 دولاراً أميركياً).

ووفقاً لشركة آبل، فإن الحاسب الجديد iMac Pro يعتبر "وحشاً" عندما يتعلق الأمر بالرسوميات، كما يعتبر iMac Pro الجديد أقوى ماك على الإطلاق.

إذ يملك شاشة Retina 5K من قياس 27 إنشاً، ومعالجات Xeon بما يصل لغاية 18 نواة لمعالجة أكثر أعمال المحترفين تطلُّباً، وأداء غرافيك يصل لغاية 22 تيرافلوب، إلى جانب التحديثات التي طالت حواسيب iMac.









ويدعم iMac Pro مساحات تخزين داخلية من نوع SSD بسعات تصل لغاية 4 تيرابايت وذاكرة ECC تصل لغاية 128 غيغابايت، ويمكن توصيل ما يصل لغاية مصفوفتين RAID عاليتي الأداء وشاشتين 5K في الوقت ذاته بفضل 4 منافذ Thunderbolt 3. ويتميز iMac Pro، لأول مرة في أجهزة Mac، بشبكة Ethernet بسرعة 10 غيغابايت لسرعات أكبر لغاية 10 مرات.

ويقدِّم iMac Pro، مع بنية فلاش وتصميم حراري جديدين كلياً، قدرات تبريد أفضل لغاية 80% في تصميم iMac النحيف والسلس ذاته، مع هيكل رمادي فلكي جديد وشاشة Retina 5K مقاس 27 إنشاً تدعم مليار لون.

ويأتي iMac Pro مع وحدة معالجة الرسومات Radeon Pro Vega الجديدة، أكثر بطاقات الرسوميات تطوراً في جهاز Mac على الإطلاق، ومع معالج يضم الجيل الجديد من نوى الحوسبة وذاكرة تردد عالٍ HBM2 تصل لغاية 16 غيغابايت. ويقدِّم iMac Pro، عبر وحدة معالجة الرسوميات Vega، قدرة حاسوبية مدهشة تصل لغاية 11 تيرافلوب في الدقة الفردية لتصير 3D أسرع ومعدل إطارات عالياً للواقع الافتراضي.

ويعتمد iMac Pro على أحدث معالجات شركة إنتل Kaby Lake، وشاشات عرض أكثر إشراقاً بنسبة 43%، وما يصل إلى 64 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ورسوميات أسرع بنسبة تصل إلى 80%، ومساحات تخزين داخلية جديدة تصل إلى 2 تيرابايت.

وأدخلت الشركة، المصنّعة لهواتف آيفون، أحدث جيل من معالجات شركة إنتل ضمن تشكيلة حواسيبها iMac الجديدة، إلى جانب ما تسميه "آبل" أفضل شاشة عرض لأجهزة ماك منذ أي وقت مضى، حيث تقدم 500 شمعة من السطوع، أي إن شاشات العرض أكثر إشراقاً بنسبة 43% من الجيل السابق.

وحصلت بطاقات الرسوميات على قدرات جديدة ضمن حواسيب iMac؛ إذ يمتلك النموذج ذو شاشة العرض 21.5 إنش شريحة رسوميات من إنتل Iris Plus 640، في حين أن النموذج ذا شاشة العرض 21.5 إنش بدقة 4K قد حصل على شريحة الرسوميات Radeon Pro 555 و560.

بينما يمكن للنموذج ذي شاشة العرض 27 إنشاً بدقة 5K الاختيار بين شرائح الرسوميات Radeon Pro 570 و575 و580 مع 8 غيغابايت VRAM، وتكافئ شريحة الرسوميات Radeon Pro 580 تقريباً بطاقة رسوميات إنفيديا Nvidia 1060، بحيث تسمح هذه التحديثات التي طالت بطاقات الرسوميات للحواسيب الجديدة إلى جانب تحديثات نظام التشغيل macOS High Sierra، بدعم الواقع الافتراضي.