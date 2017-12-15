اكتشاف أكبر عدد من العوالم على الإطلاق.. "ناسا" تعلن عن نظام كوكبي خارج النظام الشمسي

عثرت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) على نظام نجمي بعيد يشبه نظامنا الشمسي، ويتشكل من 8 كواكب، تدور حول نجم يسمى "كيبلر-90".

وأوضحت "ناسا" في مؤتمر صحفي مساء الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن وجود تلك الكواكب يثبت أنه يمكن للنجوم أن يكون لها أنظمة شمسية خاصة بها.

وأضافت أن ما تم اكتشافه هو أول نجم تدور حوله قافلة من كواكب سيّارة، وهذا يعد أكبر عدد من العوالم يتم اكتشافه على الإطلاق في نظام كوكبي خارج نظامنا الشمسي المعروف.

وأوضحت أن نجم "كيبلر-90" هو أكبر وأكثر سخونة قليلاً من شمسنا، ويقع على مسافة 2545 سنة ضوئية، لكن النظام الكوكبي الذي يدور حوله يشبه نظامنا الشمسي المعروف.

والسنة الضوئية الواحدة هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، وهي تساوي 10 آلاف مليار كيلومتر تقريباً.

ولمعرفة حجم الشبه بين النظام الجديد ونظامنا، فإن الكوكب الخارجي يدور على المسافة نفسها التي تدور فيها الأرض حول الشمس، بحسب العلماء.

ويكمل العالَم الجديد، الذي يطلق عليه اسم "كيبلر- 90 آى"، دورة كاملة حول النجم في 14.4 يوم، وتقدر درجة حرارة السطح الساخن المواجه للنجم بنحو 425 درجة.

وقال أندرو فانديربورج، الباحث المشارك في جامعة تكساس الأميركية: "إن نظام النجم (كيبلر-90) يشبه نسخة مصغرة من نظامنا الشمسي، فهناك كواكب صغيرة في الداخل وكواكب كبيرة خارجها، لكنها تجري معاً بإحكام".

فيما أضاف كريستوفر شالو، مهندس البرمجيات في شركة جوجل، والذي أسهم في هذا الاكتشاف: "هذا الاكتشاف يجعل (كيبلر-90) النجم الأول الذي يستضيف أكبر عدد من الكواكب مثل نظامنا الشمسي".

واستخدم المهندسون من جوجل نوعاً من الذكاء الاصطناعي، يسمى تعلُّم الآلة، للعثور على الكواكب التي لم تصل إليها عمليات البحث السابقة.

واستند هذا الاكتشاف إلى معلومات رصدها تلسكوب الفضاء "كيبلر"، الذي أطلقته "ناسا" قبل 8 سنوات.

وكانت وكالة ناسا أرسلت المسبار "كيبلر" إلى الفضاء في مارس/آذار 2009، في مهمة لاستكشاف ما إذا كانت هناك حياة بمجرة درب التبانة، ورصد مساحات من الكون يُعتقد أنها تحتوي على ما يقرب من 100 ألف نجم شبيه بالشمس.

ويحمل مسبار "كيبلر" على متنه أقوى كاميرا نُصبت على متن مهمة فضائية حتى الآن، ويعتقد العلماء أن كواكب موجودة فيما يعرف بـ"المنطقة الدافئة"، أو "المنطقة القابلة للعيش"، ربما تحتوي على مياه فوق سطحها، وهي أولى علامات وجود حياة.

وأعلنت "ناسا" أن "كيبلر" اكتشف منذ إطلاقه، 715 كوكباً جديداً، أُضيفت إلى قائمة الكواكب خارج النظام الشمسي، ليصل عددها إلى قرابة 1700 كوكب.