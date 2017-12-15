النساء يُفضِّلن الرجل الرشيق صاحب العضلات.. وأحياناً الأصلع

أكَّدت دراسةٌ أسترالية حديثة نقلتها صحيفة The Independent البريطانية، أنَّ النساء ينجذبن جنسياً أكثر إلى الرجال ذوي المظهر الأقوى بدنياً.

إذ درَّس الباحثون في جامعة غريفيث بولاية كوينزلاند الأسترالية، العوامل الأكثر تأثيراً في انجذب الإناث إلى الذكور، ووجدوا أنَّ القوة البدنية تتصدَّر هذه العوامل، يليها الطول، والنحافة، وذلك بعد استطلاع آراء 150 امرأة.

وقد أجرى العلماء تجربتين منفصلتين، عُرِضَتا خلالهما صورٌ فوتوغرافية كاملة لمجموعةٍ من الرجال على جميع النساء المشاركات في التجربتين، واللاتي قيَّمن مستويات القوة البدنية للرجال وقدَّرن مدى جاذبيتهم.

وبينما فضَّلت بعض النساء الرجال ذوي الملامح الرقيقة عندما قُمن بتقييم الصور، فإنَّ جميعهن تقريباً فضَّلن الرجال الأقوياء بدنياً في مقابل الرجال أصحاب المظهر الضعيف.

وأظهر مزيدٌ من التحليل أنَّ الطول والنحافة كانا سمتين مفضَّلتين أيضاً لدى النساء المشاركات، وأنَّهما شكَّلتا، إلى جانب القوة البدنية، 80% من التقييم الكلي لجاذبية الرجال.

واستنتج القائمون على الدراسة أنَّ النساء يخترن الرجال بناءً على الإشارات التي كان يستخدمها أسلاف البشر لتحديد قدرة الرجال على القتال، وأرجعوا تفضيلات النساء إلى طقوس الزواج القديمة، التي كانت النساء فيها يخترن الشركاء الذين يرونهن قادرين على إعالتهن.



وفيما يتعلق بالطول، توصَّلت دراسةٌ أجراها موقع المواعدة الأميركي Match إلى النقيض؛ إذ وجدت الدراسة أنَّ النساء ينجذبن أكثر إلى الرجال القصار. وفي الوقت نفسه، كشف باحثون في جامعة بنسلفانيا أنَّ الرجل الأصلع تراه النساء أكثر جاذبية.

لذلك، إذا كنت قصيراً وأصلع ومن أصحاب العضلات، فإنَّ النساء -على الأرجح- ينجذبن إليك أكثر.