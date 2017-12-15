فيديو: طفلٌ ظن أنَّ مباراة المصارعة التي تلعبها شقيقته عراكٌ حقيقي فهرع لمساعدتها

قفز طفل صغير إلى إحدى حلبات المصارعة لإنقاذ شقيقته بضرب خصمتها بعدما ظن أنَّها تخوض عراكاً حقيقياً.

وبينما بدأت خصمة شقيقته الكُبرى في السيطرة على زمام المباراة، سحبها وطرحها أرضاً، ثم سقط بطريقةٍ مُضحِكةٍ في أثناء فعل ذلك؛ ما دفع الجماهير إلى الضحك والهتاف للطفل والتصفيق له.

ثم أطلق الحكم، الذي لم يتمكَّن من المساعدة وأخذ يضحك هو الآخر، صافرته وسَحَب الطفل، قبل أن يأتي رجلٌ آخر ويحمله بعيداً.

وبينما كانت الفتاتان تنهضان من على الأرض مُتعجِّبَتَين ممَّا حدث، قال الرجل الذي كان يُصوِّر المقطع: "هذا أفضل شيء رأيته على الإطلاق، لقد كان ذلك رائعاً!".

وبحسب ما نقلته صحيفة Daily Mail البريطانية، فقد واصل الجهمور الضحك بينما استمرت المباراة.

