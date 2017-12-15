ميغان ماركل تنال شرفاً في أعياد الكريسماس لم يُمنح لـ"كيت"

سيذهب الأمير هاري رفقة خطيبته، الممثلة الأميركية ميغان ماركل، لقضاء أعياد الكريسماس معاً في بريطانيا.

إذ أعلن قصر كينغستون، يوم الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول، أن الممثلة الأميركية ستنضم إلى العائلة الملكية في عيد الكريسماس هذا العام بمنزل ساندرينغهام شمال لندن.

وقال المُتحدِّث باسم قصر كينغستون: "يمكنك توقُّع رؤية دوقة ودوق كمبردج، الأمير هاري والسيدة ماركل، في منزل ساندرينغهام في عيد الكريسماس".

وبهذا، ستكون ميغان ماركل أول خطيبة تنضم إلى العائلة الملكية في عيد الكريسماس منذ عقود؛ إذ لم تحضر كاثرين، دوقة كمبردج، أية أعياد كريسماس مع العائلة الملكية حين كانت مخطوبة للأمير ويليام.

ووفقاً لوكالة "أسوشييتد برِس" الأميركية، عادةً ما تتبادل العائلة الملكية الهدايا ليلة الكريسماس، وتحضر في يوم العيد نفسه قداساً بالكنيسة، ثم يتناولون الغداء، وأحياناً يقومون بتمشية في الغابات.

ولم يذكر قصر كينغستون أين ستمكث ميغان مع الأمير هاري خلال الوقت الذي سيقضيانه مع العائلة الملكية، لكن يُرجَّح أنهما سيقيمان مع دوق كمبردج الأمير ويليام، وطفليه الأمير جورج والأميرة تشارلوت، في قصر العائلة "أنمر هول" بمقاطعة نورفولك.