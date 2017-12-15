استغرق بناؤه 14 عاماً ويقطع 10 أمتار بالثانية.. سويسرا تطلق أعلى قطار معلّق في العالم

تصل التكنولوجيا السويسرية إلى آفاق جديدة، حينما ينطلق الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلى خط قطارات معلَّق في العالم من أحد منتجعات جبال الألب.



وستفتتح رئيسة سويسرا، دوريس لويتهارد، رسمياً، المشروع الذي تكلف 52 مليون فرنك سويسري (52.6 مليون دولار)، ويمتد من شفيتس إلى قرية ستوس الجبلية، التي تقع على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر وسط سويسرا.

وتعدل العربات، التي تأخذ شكل البرميل، من وضعية أرضياتها بحيث يتمكن الركاب من البقاء في وضع مستقيم حتى وهي تتجه صوب مرتفعات الألب الشاهقة.

ويبدأ القطار رحلاته للجمهور يوم الأحد المقبل، وسيقطع رحلة تمتد 1738 متراً على ارتفاع يصل إلى 743 متراً، بسرعة تصل إلى 10 أمتار في الثانية.

وقال إيفان شتاينر المتحدث باسم السكك الحديدية: "بعد 14 عاماً من التخطيط والتشييد، يشعر الجميع بالفخر بهذا القطار".

وتشهد صناعة القطارات منافسة بين الدول المتقدمة، وفي يوليو/تموز 2017، بدأت شركة صينية باختبار أسرع قطار معلَّق في العالم، وأطلقت عليه اسم "قطار الهواء" أو "مروحية المدينة"، ويتميز بوزنه الخفيف وتصل سرعته القصوى إلى 80 كيلومتراً في الساعة، ويعمل القطار ببطاريات قابلة للشحن، وفقاً لموقع "بي بي سي" البريطاني.