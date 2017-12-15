انشطرت الحافلة بهم إلى قسمين.. مقتل 4 طلاب وإصابة 20 آخرين في اصطدام حافلة بقطار في فرنسا

أدى اصطدام قطار بحافلة مدرسية، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2017، عند معبر لسكة الحديد في جنوب فرنسا، إلى مقتل 4 طلاب على الأقل وجرح 20 آخرين، معظمهم إصاباتُهم بالغة.

واصطدم القطار بالحافلة التي كانت تقل نحو 20 طالباً من مدرسة متوسطة محلية في بلدة ميلاس، على بُعد 11 كيلومتراً غرب مدينة بيربينيان، في فترة ما بعد الظهر.

وقال المدعي العام في بيربينيان، جان جاك فاغني، إن "الحافلة تضررت بشكل كبير"، وإن جميع الضحايا والجرحى هم من ركاب الحافلة.

وأفادت إذاعة "فرانس بلو" بأن القطار ارتطم بمؤخرة الحافلة، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الحافلة وقد انشطرت إلى قسمين.

Rescue workers help after a #schoolbus and a regional train collided in the village of #Millas, southern #France. A school bus and a regional train collided, killing four children and critically injuring several other people on the bus. (Photo Matthieu Ferri/France Bleu, AP) pic.twitter.com/4Hou7i0Z1T — Michele Galvani (@GalvaniM) December 14, 2017

ونشرت السلطات الفرنسية 95 مسعفاً في مكان الحادث، بالإضافة إلى 4 مروحيات كجزء من جهود الإنقاذ، وقد تم فرض طوق حول المكان، ومُنع الصحفيون من الاقتراب.

Accident de car scolaire à #Millas: les barrières du passage à niveau étaient-elles levées? pic.twitter.com/ipEFKu2QO8 — BFMTV (@BFMTV) December 15, 2017

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الذي وصل جواً إلى بلدة ميلاس بواسطة مروحية، إن عملية التعرف على هويات الضحايا كانت أمراً "بالغ الصعوبة".

وقال فيليب إن 24 شخصاً أصيبوا في الحادث، غالبيتهم من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً.

وأكد رئيس الوزراء مقتل 4، وأن 11 جريحاً في حالة حرجة، و9 حالتُهم خطيرة وتتم معالجتهم في مستشفيات المنطقة.

وأضاف: "الأولوية الآن في هذه المرحلة، هي أن نتمكن من تقديم معلومات دقيقة إلى العائلات".

ونقلت صحيفة محلية عن راكبة كانت في القطار، وتدعى باربرا، قولها إن الارتطام "كان قوياً جداً، وظننا أن القطار سوف يخرج عن مساره".

ولم يتم حتى الآن تحديد السبب الفعلي للحادث، لكن تحقيقاً في ارتكاب القتل غير العمد قد فُتح بشكل سريع.

وأفاد مصدر قريب من التحقيق، بأن العمل جارٍ على استجواب الشهود، بالإضافة إلى سائقَي القطار والحافلة اللذين سيخضعان لفحص كحول ومخدرات.

وقالت الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية، لـ"فرانس برس"، إنه "بالنسبة إلى شهود، فإن معبر السكة كانت يعمل بشكل طبيعي، لكن سيتم التحقيق فيما حدث".

