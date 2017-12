انشطرت الحافلة بهم إلى قسمين.. مقتل 4 طلاب وإصابة 20 آخرين في اصطدام حافلة بقطار في فرنسا

أدى اصطدام قطار بحافلة مدرسية، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2017، عند معبر لسكة الحديد في جنوب فرنسا، إلى مقتل 4 طلاب على الأقل وجرح 20 آخرين، معظمهم إصاباتُهم بالغة.

واصطدم القطار بالحافلة التي كانت تقل نحو 20 طالباً من مدرسة متوسطة محلية في بلدة ميلاس، على بُعد 11 كيلومتراً غرب مدينة بيربينيان، في فترة ما بعد الظهر.

وقال المدعي العام في بيربينيان، جان جاك فاغني، إن "الحافلة تضررت بشكل كبير"، وإن جميع الضحايا والجرحى هم من ركاب الحافلة.

وأفادت إذاعة "فرانس بلو" بأن القطار ارتطم بمؤخرة الحافلة، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الحافلة وقد انشطرت إلى قسمين.

Rescue workers help after a #schoolbus and a regional train collided in the village of #Millas, southern #France. A school bus and a regional train collided, killing four children and critically injuring several other people on the bus. (Photo Matthieu Ferri/France Bleu, AP) pic.twitter.com/4Hou7i0Z1T

— Michele Galvani (@GalvaniM) December 14, 2017