صاروخ الحوثيين يصل نيويورك للعرض.. أميركا: صنعته إيران وقصف مطار الرياض .. طهران ترد: اتهام استفزازي ومدمِّر

عرضت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، أجزاء من صاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون على السعودية الشهر الماضي، صُنع في إيران.

وقالت هايلي: "لقد صُنع في إيران ثم أُرسل إلى الحوثيين باليمن"، مضيفةً: "من هناك، أُطلق على مطار مدني، حيث كان يمكن أن يسفر عن مقتل مئات من المدنيين الأبرياء في السعودية".

الاستخبارات الاميركية تعرض بقايا ٣ صواريخ اطلقها الحوثيين وبقايا رابع تقول هيلي ان احداها استهدف مطار دولي في دولة عضو في مجموعة العشرين. pic.twitter.com/a6YQ2sCsRO — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

وذكر الصحفي بإذاعة سوى الأميركية زايد بنيامين أنه تم عرض بقايا صواريخ أطلقها الحوثيون إلى السعودية أحدها استهدفاً مطاراً دولياً، في إشارة إلى مطار الرياض.

ورفضت إيران "في شكل قاطع"، ما أعلنته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لجهة أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على السعودية "إيراني الصنع"، مؤكدةً أنها قدمت "أدلة مفبركة".

وأعربت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في بيان، عن رفضها "هذا الاتهام في شكل قاطع"، معتبرةً أنه "لا أساس له وغير مسؤول واستفزازي ومدمر". وأضافت أن "أدلة (هايلي) المفترضة والتي قُدمت اليوم علناً، مفبركة، على غرار أدلة أخرى عُرضت سابقاً في مناسبات أخرى".