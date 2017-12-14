في أول مرة له بالسعودية.. الشاب خالد يؤدي مناسك العمرة قبل حفله بمدينة الملك عبد الله

نشر الفنان الجزائري الشاب خالد، عبر صفحاته الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي صورة له وهو يؤدي مناسك العمرة رفقة المخرج الكويتي يعقوب المهنا. وفاق عدد المعجبين بالصورة على حساب الفنان -المعروف فنياً بملك الراي- على إنستغرام 20 ألف شخص من المتابعين لحسابه.

al hamdu lillah A post shared by Khaled | الشاب خالد (@chebkhaledofficial) on Dec 14, 2017 at 4:46am PST

الحمد الله A post shared by Khaled | الشاب خالد (@chebkhaledofficial) on Dec 13, 2017 at 4:49pm PST

وكانت هناك تعليقات كثيرة على صور الشاب خالد بزي الإحرام، والذي يزور المملكة السعودية لأول مرة؛ لإحياء حفل كبير، يجمعه مع مغني الراب الأميركي نيللي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، ابتداءً من الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويدوم ساعتين ونصف الساعة.

































وسبقت هذه التعليقات تعليقات ساخرة لمجموعة من نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما أعلنت هيئة الترفيه السعودية برنامج حفلات غنائية تقام بمختلف مدن المملكة، ومن بينها حفل للشاب خالد.

























وبحسب ما نقله موقع العربية.نت سابقاً، فإن سعر تذاكر حفل الشاب خالد يصل إلى 450 ريالاً بالنسبة للتذاكر من الفئة الذهبية، و250 ريالاً بالنسبة للفضية، فيما تصل تذكرة فئة العامة إلى 100ريال سعودي.

ومن المقرر أن يعتلي الشاب خالد مسرح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إلى جانب فنان الراب الأميركي نيللي، أمام جمهور مختلف نوعاً ما، حيث سيكون مقتصراً على الرجال فقط، كما يُمنع حضور الأطفال تحت سن 12 سنة، وسيتخلل الحفل الذي تنظمه "إم بي سي أكشن" أنشطة رياضية وترفيهية.

ويأتي هذا الحفل ضمن مجموعة من الحفلات الفنية التي قررتها هيئة الترفيه، حيث سبق أن غنى الموسيقار العالمي ياني، كما سيحيي الفنان العربي كاظم الساهر حفلاً بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، في مدينة جدة، وحفلاً آخر بالعاصمة الرياض يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2017.