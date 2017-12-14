أكثر ما بُحث عنه على جوجل في 2017.. رؤى الصبان ومحمد رمضان على رأس القائمة

أصدر جوجل قائمةً بالأعلى بحثاً خلال عام 2017 على موقع البحث الشهير، وتضمنت قائمة المشاهير أسماء ارتبطت بفضائح تحرش.

المذيع مات لاور، الذي تعرض للإقالة من قِبل شبكة NBC إثر اتهامه بارتكاب أفعال مخلّة بالآداب العامة مع زميلة، فضَّلت عدم ذكر اسمها، جاء على رأس القائمة.

واحتلت الممثلة الأميركية ميغان ماركل، بطلة مسلسل Suits، المركز الثاني، وذلك بعدما تأكُّد خبر خطبتها إلى الأمير هاري.

فيما شغل المنتج هارفي وينشتاين، الذي فتح النقاش في هوليوود ضد التحرش الجنسي، المركز الثالث.

الكاتب اليميني المتطرف ميلو يانوبولوس، ومستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق مايكل فلين، كانا أيضاً ضمن القائمة.

كان المركز السابع من نصيب السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية ميلانيا ترامب، وبعدها الممثلة كاثي جريفن في المركز الثامن، وأخيراً الممثلة جال جادوت بالمركز العاشر.

وعلى المستوى العربي، تصدَّر المسلسل السعودي "شباب البومب" قائمة الأعمال، إلى جانب مسلسلي "سلسال الدم" و"غرابيب سود" وبرنامج "رامز تحت الأرض". وجاء مسلسل "الأسطورة" للممثل محمد رمضان، الذي قدمه في 2016، بمقدمة المسلسلات الأكثر بحثاً.

أما المشاهير العرب، فجاء اسم المذيعة وفاء الكيلاني في قائمة الأكثر بحثاً بمصر والعالم العربي، وإلى جانبها المذيعة الإماراتية-المغربية رؤى الصبان، التي عقدت قرانها على الإعلامي السعودي حمود الفايز.