الكويت تختار "حمامة سلام" شعاراً لبطولة كأس الخليج التي تجمع بين قطر ومحاصريها

اختار الاتحاد الكويتي لكرة القدم "حمامة سلام" شعاراً لبطولة كأس الخليج "خليجي 23"، في وقت تعيش فيه منطقة الخليج على وقع أزمة خليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة أخرى.

ووفقاً لما أعلنه موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول، فإن شعار البطولة عبارة عن حمامة سلام تحمل ألوان قمصان الدول المشاركة في المسابقة، فوقها الكرة التي ستقام بها مباريات "خليجي 23".

ويقود أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، منذ عدة أشهر وساطة عربية لنزع فتيل تلك الأزمة بين الأشقاء.

فيديو - خليجي 23.. أجنحة السلام ترفرف على شعار البطولةhttps://t.co/CI2gRZXybP pic.twitter.com/i9YFl4VwyB — جريدة النهارالكويتية (@naharkw) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال خالد الروضان، وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت: "شعار البطولة هو تكريس لجهود سمو الأمير في لمِّ شمل الخليج والأشقاء للأبد".

وأوضح: "الشعار يحمل 8 ألوان تعبيراً عن عدد الدول المشاركة تحملها حمامة السلام تعبيراً عن دور الكويت في لمّ شمل الأشقاء الخليجيين وتوحيدهم".

الكشف رسميا عن شعار خليجي 23 الذي يحمل 8 ألوان تعبيرا عن عدد الدول المشاركة.. و "حمامة السلام" تعبيرا عن دور الكويت في لم شمل الأشقاء الخليجين pic.twitter.com/aTKaJtoclm — Goalna (@Goalna) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

ويأتي التحضير لانطلاق "خليجي 23" في ظل أزمة حادة تعصف بالمنطقة جراء مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، منذ 6 شهور، وتحديداً منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مراراً.

من جانبه، قال أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم: "الكل يعلم حقيقة التحدي في عنصر الوقت الضيق للغاية، لكن بمساندة كافة الجهات الحكومية استطاع الاتحاد أن يذلل الكثير من العقبات والمعوقات".

#شعار خليجي 23بالكويت يحمل الالوان الثمانية تعبيراًعن الدول الثمانية المشاركةتحملها حمامة السلام الكويت نعم هي الحمامة التي ستعود بالوحده والتلاحم الخليجي . مبروك لكويت حكومة وارض وشعب وحي الله اهل الكويت والخليج جميعاً مبروك .خليجي_23 pic.twitter.com/rro8YrVxyC — HAKEEM SHAKER (@HAKEEMSHAKER2) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم اعتمد رسمياً في اجتماعه، الاثنين الماضي، إقامة بطولة كأس الخليج 23 في دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر/كانون الأول إلى 5 يناير/كانون الثاني القادم بعد رفع الفيفا الإيقاف عن الاتحاد الكويتي.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت والسعودية وسلطنة عُمان والإمارات، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والبحرين والعراق واليمن.

