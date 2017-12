نهاية مسلسل Game Of Thrones جعلت فريق العمل "ينخرط في البكاء"

وصفت إحدى بطلات مسلسل Game of Thrones الملحمي الشهير، تجربة قراءة سيناريو نهاية المسلسل بأنها مثيرة "لمزيج من السعادة والحزن".

نعم .. قد لا نرى النهاية الملحمية لمسلسل Game Of Thrones قبل عام 2019، لكنَّ الأكيد أن أبطال العمل قرأوا سيناريو الحلقة الأخيرة، وبدأوا بالفعل في تعذيب المشاهدين بالتلميحات المبهمة حول أحداث النهاية.

وآخر المدانين بهذا الفعل، هي سانسا ستارك بنفسها، التي تقوم بدورها الممثلة صوفي تيرنر؛ إذ وصفت في لقاءٍ لها مع مجلة Hollywood Reporter، تجربة قراءة نص الحلقة الأخيرة بأنَّها كانت "مثيرة لمزيجٍ من السعادة والحزن".

وقالت صوفي: "في نهاية الحلقة الأخيرة قرأ الممثلون بصوتٍ عالٍ نهاية Game of Thrones، وفور أن قرأوا ذلك انهمر الجميع تقريباً في البكاء. وكان هناك احتفاءٌ بكاتبي المسلسل ديفيد بينيوف ودان ويس. وكنا جميعاً نصفق لهما ونحيِّيهما. .كان ذلك مذهلاً".

وقالت صوفي كذلك، إنَّ تجربة قراءة الحلقة الأخيرة كانت "صادمة بالنسبة لي. لقد انتبهنا إلى أنَّ قراءة كلمة (النهاية) في نهاية نص الحلقة تعني أنَّ تلك هي النهاية بالفعل. حين تكون في قلب الأمر، لا ترى له نهايةً حقيقيةً. يبدو لك كأمرٍ مستمر تحيا معه. كانت صدمةً حقيقيةً، وكان الأمر محزناً. لكن هناك قدراً كبيراً من الفخر كذلك".

Sophie Turner said that they still have six or seven months left of production and confirmed that Season 8 of #GameofThrones won’t come out until 2019 pic.twitter.com/yw7rANdc2z

— Game of Thrones Facts (@thronesfacts) December 8, 2017