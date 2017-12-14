نهاية مسلسل Game Of Thrones جعلت فريق العمل "ينخرط في البكاء"

وصفت إحدى بطلات مسلسل Game of Thrones الملحمي الشهير، تجربة قراءة سيناريو نهاية المسلسل بأنها مثيرة "لمزيج من السعادة والحزن".

نعم .. قد لا نرى النهاية الملحمية لمسلسل Game Of Thrones قبل عام 2019، لكنَّ الأكيد أن أبطال العمل قرأوا سيناريو الحلقة الأخيرة، وبدأوا بالفعل في تعذيب المشاهدين بالتلميحات المبهمة حول أحداث النهاية.

‘Game of Thrones’: Sophie Turner (@SophieT) says season 8 will premiere in 2019 https://t.co/RlzbmSFCz3 pic.twitter.com/EYvgO7cxc9 — Variety (@Variety) December 7, 2017

وآخر المدانين بهذا الفعل، هي سانسا ستارك بنفسها، التي تقوم بدورها الممثلة صوفي تيرنر؛ إذ وصفت في لقاءٍ لها مع مجلة Hollywood Reporter، تجربة قراءة نص الحلقة الأخيرة بأنَّها كانت "مثيرة لمزيجٍ من السعادة والحزن".

وقالت صوفي: "في نهاية الحلقة الأخيرة قرأ الممثلون بصوتٍ عالٍ نهاية Game of Thrones، وفور أن قرأوا ذلك انهمر الجميع تقريباً في البكاء. وكان هناك احتفاءٌ بكاتبي المسلسل ديفيد بينيوف ودان ويس. وكنا جميعاً نصفق لهما ونحيِّيهما. .كان ذلك مذهلاً".

وقالت صوفي كذلك، إنَّ تجربة قراءة الحلقة الأخيرة كانت "صادمة بالنسبة لي. لقد انتبهنا إلى أنَّ قراءة كلمة (النهاية) في نهاية نص الحلقة تعني أنَّ تلك هي النهاية بالفعل. حين تكون في قلب الأمر، لا ترى له نهايةً حقيقيةً. يبدو لك كأمرٍ مستمر تحيا معه. كانت صدمةً حقيقيةً، وكان الأمر محزناً. لكن هناك قدراً كبيراً من الفخر كذلك".

ماذا تحمل النهاية؟

Sophie Turner said that they still have six or seven months left of production and confirmed that Season 8 of #GameofThrones won’t come out until 2019 pic.twitter.com/yw7rANdc2z — Game of Thrones Facts (@thronesfacts) December 8, 2017

ولكن، هل يعني ذلك أنَّ شخصية سانسا ستتمكن من النجاة حتى نهاية الموسم الثامن؟ كان هذا تساؤلاً طرحه موقع Mashable، الذي أفرد تقريراً عن تصريحات تيرنر، ولم يستبعد أن يكون هذا الاحتمال وارداً.

ففريق عمل المسلسل ذكيٌ و"مرتابٌ" جداً حيال تسريب أحداث المسلسل في هذه المرحلة، إلى حد أنَّهم لن يتركوا أمراً كهذا يمر ببساطة.

وصرحت صوفي أيضاً بأنَّ الممثلين يستمتعون بالتكهُّن بأحداث المسلسل تماماً كالمشاهدين، ولديهم -بلا شك- نظرياتهم الخاصة عن أحداث الحلقات القادمة.

وقالت: "لطالما كانت لدينا جميعاً نقاشاتٌ حول النظريات الخاصة لما نعتقد أنَّه سيحدث في الحلقات القادمة، ومن سيموت، ومن سيحكم في النهاية. والآن بتنا نعرف. ويبدو الأمر كأنَّه نظريةٌ أخرى من نظرياتنا. ولا يبدو حتى كشيءٍ سيحدث حقيقةً في المسلسل. الأمر مُرضٍ للغاية".

وأضافت صوفي حول ما يخبئه الموسم الثامن من أحداث: "أحداثٌ أكبر وأكثر إدهاشاً، لطالما كانت متضمنة في أحداث المواسم الماضية، لكنَّها هذه المرة ستبرز حقاً، وستكون هناك أدوارٌ كبرى هذا الموسم".

وعلى الأرجح، تعني صوفي بذلك، الظهور المتزايد للوايت ووكرز والتنانين، وربما قصص الذئاب أيضاً.

ولمحت صوفي كذلك قائلةً: "هناك علاقاتٌ تتكون في هذا الموسم أكثر من أي موسمٍ آخر. والمزيد من اللقاءات والمزيد من المؤامرات وتشكيل التحالفات. وكلما تعاظم عنصر التشويق وصار ملحمياً أكثر بالمعارك وكل ما إلى ذلك، تعاظمت قصص الشخصيات وصارت ملحميةً أكثر".

الجدير بالذكر أن القائمين على العمل سبق أن صرحوا حسب تقرير EW بأنهم سيقومون بتصوير أكثر من سيناريو لنهاية المسلسل الملحمي؛ حتى يصعب على أبطاله وغيرهم معرفة أي نهاية هي التي ستسدل الستار على أحداثٍ تعلّقت بها أعين الملايين حول العالم.

