ليست المرة الأولى.. هل سببت مريم أوزرلي الفشل لأوزجان كما فعلت مع "إيزيل"؟

فشلت الممثلة الحسناء مريم أوزرلي في السينما مرة أخرى، بأداء دور البطولة في فيلمها الجديد "الطرف الآخر"، الذي خرج إلى القاعات السينمائية يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2017.

#ÖtekiTaraf oyuncuları 16 Aralık Cumartesi günü 2 farklı özel gösterim için #Bursa’da! @avsarfilm @dnzfilm A post shared by Öteki Taraf (@otekitaraffilm) on Dec 14, 2017 at 12:05am PST

وفي حين كان ينتظر فريق عمل الفيلم تحقيق أرقام كبيرة بفضل النجوم الذين أدوا دور البطولة، أكدت الصحافة التركية، أن عدد المشاهدين لم يتجاوز 113 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة الأولى، وهو رقم قليل.

وأدت مريم دور البطولة في فيلم "الطرف الآخر" إلى جانب النجم أوزجان دينيز، الذي أخرج العمل، والممثلة أصلي إنفر.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها مريم في تحقيق الأرقام في القاعات السينمائية، بحسب موقع Takvim التركي، إذ لم يتجاوز فيلمها السابق "Cingöz Recai" -مع الممثل التركي كنان اميرزاوغلو المعروف في العالم العربي باسم "إيزيل"- 647 ألف مشاهدة، في حين كان يتوقع أن يكسر حاجز المليون.

#CingözRecai 2.hafta sonunda da gişe lideri oldu! #ContentTurkey A post shared by Cingöz Recai (@filmcingozrecai) on Oct 24, 2017 at 4:17am PDT

وذهبت بعض التعليقات، بحسب الموقع التركي، إلى اعتبار أن مريم هي السبب في فشل أوزجان، بعد أن كانت سبباً في عدم نجاح فيلم كنان.

إذ شوهد فيلم أوزجان السابق "الماء والنار" مع الممثلة التركية- الإنكليزية ياسمين ايلين، من طرف مليون و215 ألف شخص.

ووصل فيلمه "أنت منزلي" مع فهرية إيفجان إلى 3 ملايين مشاهد تقريباً.