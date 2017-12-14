رصاصة استقرت في رأسه.. العثور على نائب أميركي ميتاً بعد اتهامه بالاعتداء جنسياً على فتاة

عُثر على نائب جمهوري عن كنتاكي، اتُّهم بالاعتداء على فتاة، ميتاً، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2017، وقد استقرَّت رصاصة في رأسه، مما رجَّح فرضية الانتحار في رأي السلطات، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقبل موته نشر دان جونسون نفياً على حسابه في فيسبوك، لمعلومات مركز الصحافة الاستقصائية، التابع للإذاعة العامة في كنتاكي.

وكتب دان جونسون، كما ذكرت صحيفة بريد لويزفيل، أن "الاتهامات... مغلوطة. الله، والله وحده يعرف الحقيقة". ثم سحبت هذه العبارة، لكنها لفتت انتباه السلطات التي عثرت على دان جونسون، وقد استقرت رصاصة في رأسه، كما قال في تصريح صحفي الطبيب الشرعي لمنطقة بوليت، دايفيد بولينغز. وأضاف أن وفاته ناجمة على الأرجح عن عملية انتحار.

واتهمت امرأة هذا النائب بأنه اعتدى عليها جنسياً خلال احتفال بمناسبة العام الجديد في 2012، فيما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وتزايدت برقيات التعزية من الطبقة السياسية المحلية، ولاسيما حاكم الولاية مات بيفين، وعضو مجلس الشيوخ راند بول.

وتأتي هذه القضية وسط سلسلة من حوادث التحرش الجنسي التي كشف عنها في الولايات المتحدة، وشملت أيضاً شخصيات من الوسط الفني ووسائل الإعلام والأزياء والسياسة.