رئيس كوريا الجنوبية يلجأ إلى نجوم السينما والبوب لتحسين علاقاته مع الصين

يصطحب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن مجموعة من المواهب التلفزيونية، ونجوم البوب، خلال زيارته إلى الصين، فيما يحاول تحسين العلاقات بين البلدين.

ومنعت الصين مشاهير من كوريا الجنوبية، يرافق بعضهم مون في رحلته، من الظهور في التلفزيون وإقامة الحفلات، مع فتور العلاقات بين البلدين بسبب قضية كوريا الشمالية.

وكانت القضية الأكثر إثارة للخلاف هي نشر كوريا الجنوبية لنظام أميركي مضاد للصواريخ.

ويأمل مون أن يستغل زيارته الأولى للصين منذ توليه منصبه، في مايو/أيار، لحشد الدعم من أجل إيجاد حل دبلوماسي لأزمة تفاقمت على مدار العام.

وبدأ مون رحلته للصين أمس الأربعاء، وتحدَّث عن ضرورة إعادة التبادل التجاري بين البلدين إلى مساره.

وستنضم سونغ هاي كيو، وهي أشهر ممثلة كورية جنوبية إلى مون والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال عشاء رسمي في وقت لاحق اليوم. كما ستحضر العشاء الممثلة الكورية تشو غا يون، وزوجها الممثل الصيني تشياو جوانغ يو.

وينضم فريق البوب الكوري الشهير (إكسو) إلى مون خلال محادثات تجارية اليوم.