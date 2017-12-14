اتفاق أمني "وشيك" بين القاهرة وموسكو بشأن استئناف الرحلات الروسية



غادر وزير الطيران المصري، شريف فتحي إلى موسكو، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، لتوقيع بروتوكول أمني تمهيداً لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، وفق مصدر حكومي.

وقال مصدر في وزارة الطيران، فضَّل عدم ذكر اسمه، إن "الأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات بين مسؤولي الطيران في مصر وروسيا، حول بنود الاتفاقية الأمنية الثنائية، تمهيداً لتوقيع برتوكول أمني بين وزارتي الطيران المدني والنقل الروسية".

وأوضح أن الوزير سيلتقي خلال زيارته وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، وكبار المسؤولين في النقل الجوي لتوقيع البروتوكول الأمني بين البلدين، تمهيداً لعودة وشيكة للحركة الجوية بين البلدين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أوقفت روسيا رحلاتها الجوية مع مصر، بعد تحطم طائرة روسية تُقل سياحاً في صحراء سيناء نتيجة عمل إرهابي.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تحطمت الطائرة الروسية بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، وقتل كل من كان على متنها وعددهم 224 من الركاب وأفراد الطاقم.

من جانبه، قال وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، اليوم، إن "روسيا تأمل بتوقيع بروتوكول يخص استئناف أمن الطيران مع القاهرة، وذلك خلال زيارة وزير الطيران المصري شريف فتحي إلى موسكو".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "سوكولوف" قوله: "إننا نعول على توقيع بروتوكول استئناف الطيران بين البلدين خلال زيارة الوزير المصري، المقررة غداً الجمعة".

وأضاف الوزير الروسي أن "الخدمات الجوية بين موسكو والقاهرة يمكن أن تستأنف في فبراير/شباط 2018".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته بأن الجانب الروسي مستعد لفتح الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، وهذا يحتاج لتوقيع اتفاقية حكومية مشتركة، وهناك سعي لتوقيعها في أقرب وقت.