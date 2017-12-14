البصل أحدها.. 9 أطعمة تنظف وتُبيِّض أسنانك بطريقةٍ طبيعية.. معلومات صادمة

لا تُكلفك الابتسامة شيئاً، ولا شيء يُضاهي أن تكشف هذه الابتسامة عن أسنانٍ بيضاء ولامعة. يُنفق الناس في هذه الآونة أموالاً طائلةً على جراحات الأسنان، لكن توجد دائماً أشياء في المتناول داخل منزلك، يمكنها حل مشكلات الأسنان بسهولة.

نُسلط الضوء فيما يلي على بعض الأطعمة اليومية التي لم نُدرك مُسبقاً إمكانية استخدامها للمساعدة في علاج أسناننا أيضاً بحسب تقرير موقع BrightSide الأميركي.:

تناول الجبن بدلاً من العلكة











تناول الجُبن هو الحل؛ إذ يُعد مصدراً غنياً بالكالسيوم، الذي يمكنه مساعدتك في التخلص من التجاويف. وأظهرت الدراسات أنَّ درجة الحامضية مهمة جداً لصحة الأسنان. وقد لوحظ أنَّ الجبن يعمل على رفع مستوى الحامضية إلى ما يزيد عن 5.5، مما يقلل من خطر حدوث تسوس الأسنان.

كل ما يُسببه مضغ العلكة هو إنتاج اللعاب، والمفيد بدوره للأسنان. وبعيداً عن هذا، تُسبب العلكة التي تحتوي على السكر بالأخص ضرراً أكثر مما تُسببه من فائدة. كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أي نوعٍ من آلام الفك أو أعراض اضطراب المفصل الفكي الصدغي بتجنُّب مضغ العلكة. ويُنصَح باستخدام بدائل العلكة على الدوام.

الكركم بدلاً من الأدوية

يصعب إزالة بقع الكركم الصفراء، وطالما كان يجري استخدامه باعتباره عنصراً شهيراً في الصباغة بين أسلافنا. ولهذا من الصعب الاعتقاد بأنَّه يمكن أن يعمل على تبييض أسنانك، أليس كذلك؟



ولكن أثبتت إحدى الدراسات أنَّ الكركم لا يعالج مشكلات الأسنان فحسب، بل يُسهم أيضاً في معالجة مشكلات خطيرة مثل وجع الأسنان، وتورِّم والتهابات اللثة، والتهاب دواعم الأسنان. ومن ناحيةٍ أخرى، يمكن أن تمنحك الأدوية فقط شعوراً مؤقتاً بالارتياح، ويمكنها الإضرار بصحة الأسنان على المدى الطويل. وأنَّ الإفراط في استخدام الأدوية يمكن أن يُسبب جفاف الفم ومشكلات الأسنان واللثة.

الخيار بدلاً من الليمون

يشيع الاعتقاد بأنَّ الليمون يمكن أن يمنحك أسناناً بيضاء لامعة. لكن إذا سألت طبيباً، ربما سيخبرك أنَّ الأثر الجانبي الخطير له هو فقدان مينا الأسنان. لذا يُعد الخيار بديلاً مناسباً.



تعمل الألياف الموجودة في الخيار على تدليك الأسنان واللثة، فضلاً عن أنَّ عصير الخيار الذي يُفرَز في فمك مفيدٌ لأولئك الذين يعانون من التهابات اللثة.

وقد تجد الليمون يعتلي قائمة علاجات الأسنان في العديد من الأماكن. وقد يقوم الليمون بدورٍ خارجي في جعل أسنانك تبدو أكثر بياضاً، لكنَّه أيضاً يدمر مينا الأسنان؛ إذ يحتوي الليمون على حامض يمكن أن يتسبَّب تدريجياً في نزع غطاء المينا الرقيق الذي يُغلِّف الأسنان.

الفراولة

لا شك أنَّ ثمار الفراولة من الفاكهة المُذهلة، ويُقال إنَّها واحدة من أقوى مُبيضات الأسنان، لأنَّها لا تُعد فقط مصدراً غنياً بفيتامين "سي"، لكن يمكن استخدام الفراولة أيضاً كمنظف للأسنان عند خلطها مع بيكربونات الصوديوم. ولهذا، من خلال تناول الفراولة، وبصرف النظر عن المذاق الجميل، فأنت أيضاً تمنح نفسك وعداً بالحصول على أسنان بيضاء وصحية.

جبن التوفو

يُعتقد أنَّ الكثير من الناس يستهلكون جبن التوفو لارتفاع مستويات الكالسيوم والبروتين به. ولكن تعرَّف أيضاً على فائدةٍ أخرى لجبن التوفو.

يُقال إنَّ التوفو يُدِر اللعاب داخل الفم، مما يساعد في تنظيف الأسنان. كما أنَّه أيضاً قاعدي بنسبةٍ كبيرة ومصدرٌ جيد للكالسيوم.

أضف مصدر البروتين الرائع هذا إلى نظامك الغذائي، ليس فقط لصحة أسنانك، بل لصحتك العامة أيضاً.

الشاي الأخضر بدلاً من الشاي الأحمر

يُعد لون المشروب الذي تتناوله أمراً مهماً، فعلى سبيل المثال، كلما كان الشاي أكثر قتامة كان أفضل في مذاقه.

ولكنَّ الشاي الأخضر مصدرٌ غني بالبوليفينول، الذي يساعد في مكافحة بكتيريا الأسنان. كما يساعد أيضاً على إيقاف نمو بكتيريا الفم والتحكم بها، ومن ثمَّ منعها من إفراز الحمض الذي يؤدي إلى تسوس الأسنان.



والأكثر من ذلك هو أنَّه يساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

ومن الممكن أنَّ يتسبب تناول الشاي الأحمر (والقهوة أيضاً) في ظهور مشكلات الأسنان، إذ يساعد على ظهور بقع الأسنان بسبب احتوائه على كمية كبيرة من حمض التانيك.

زيت جوز الهند بدلاً من الشوكولاتة

قد يبدو استخدام زيت جوز الهند للأسنان أمراً غريباً، ولكن ثبت أنَّه يصنع العجائب؛ إذ يُعد حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند عنصراً جيداً بما يكفي لمحاربة البكتيريا الموجودة في فمك، التي تُسبِّب تسوس الأسنان، ورائحة الفم الكريهة، وأمراض اللثة.

يُستخدم زيت جوز الهند للأسنان بطريقةٍ تُسمى "طريقة السحب"، ويتطلب منك الأمر أن تقوم بسحب الزيت من بين أسنانك ببطءٍ لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، ثم التوقف، فلا داعي لابتلاع الزيت في أثناء هذه العملية، فقط قم بامتصاصه ثم بصقه.

وباستثناء الشوكولاتة الداكنة، فجميع الأنواع الأخرى مسؤولة عن تسوس الأسنان؛ إذ يؤدي تناول الشوكولاتة البيضاء أو الشوكولاتة المُضاف إليها الحليب، التي تحتوي على سكر بنسبةٍ تفوق محتوى الكاكاو، إلى إحداث تجاويف الأسنان.

الكرفس

للكرفس مذاقٌ طازج، كما أنَّه أيضاً جيد لصحة الأسنان؛ إذ يُسهل محتوى الماء الكبير في الكرفس من عملية المضغ. ولن تساعدك أوراق الكرفس المُلونة بشكلٍ جميل فقط في تنحيف خصرك، لكنَّها أيضاً ستساعدك على الحد من البكتيريا الموجودة في فمك.

ويساعدك الكرفس أيضاً في التخلص من الترسبات على الأسنان، وفي حال مضغه جيداً، يمكن أيضاً أن يعمل على تنظيف الفراغات بين أسنانك من بقايا الطعام.

البصل











هل حقاً يُعد البصل عنصراً جيداً لصحة الأسنان؟ نعم، يعمل البصل بمثابة منظف ومبيض للأسنان.

ربما يتسبب البصل في منحك رائحة فم كريهة، لكنَّ مركبات الكبريت الموجودة به ستساعد على منع تكوُّن الترسبات على الأسنان. وكل ما يتوجب عليك القيام به هو مضغ بعض قطع البصل وتركها لتقوم بدورها. ويُقال أيضاً إنَّ حك أسنانك بالبصل يمكن أن يساعد في التخلص من وجع الأسنان.

ملحوظة مهمة: يمكن أن يُسرع استخدام كمية كبيرة من مادة الفلورايد تسوس الأسنان. لذا، إذا كنت تعتقد أنَّ زيادة كمية معجون الأسنان الذي تستخدمه ستساعد أسنانك لتبقى قوية ولامعة، فعليك إعادة التفكير في الأمر مرةً أخرى.

تُبرز الأسنان جمال ابتسامتنا، وعلينا أن نوليها عنايةً خاصة.

