مسؤولون: وزير مصري سيوقِّع اتفاقاً لاستئناف الرحلات الروسية إلى القاهرة

قال مصدران مصريان ووزير روسي، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن وزير الطيران المصري شريف فتحي سيتوجَّه إلى روسيا للتوقيع على اتفاق، غداً الجمعة، لاستئناف الرحلات الجوية الروسية التي علَّقتها موسكو بعد تفجير طائرة روسية في 2015.

واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، هذا الأسبوع، لمناقشة استئناف الرحلات، وتوقيع اتفاق لإنشاء محطة طاقة نووية، في إطار التعاون الثنائي المتزايد بين البلدين.

وقال المصدران المصريان، إن الوزير سيسافر اليوم لروسيا، لكنهما لم يؤكِّدا موعد توقيع الاتفاق.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن وزير النقل ماكسيم سوكولوف قوله، إن الحكومتين قد توقعان اتفاقاً غداً يسمح باستئناف الرحلات المدنية الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سوكولوف "نتوقع أن يصل (الوزير المصري) يوم الجمعة".

ورداً على سؤال عن توقيع بروتوكول لأمن الطيران مع مصر قال سوكولوف: "نتوقع أن يتم التوقيع عليه".

وعلقت موسكو حركة الطيران المدني لمصر في 2015، بعد أن فجَّر متشددون قنبلة على متن طائرة روسية تابعة لشركة متروجيت، بعد أن غادرت منتجع شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها.

وارتبط توقع اتفاق عودة السياحة الروسية إلى مصر، بتوقيع القاهرة مشروع الضبعة النووي غرب القاهرة، الذي ستُنفِّذه روسيا بتكلفة 25 مليار دولار، ستمنح على شكل قرض لمصر.

ووقعت مصر وروسيا الاتفاق بشأن مشروع الضبعة، في زيارة الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.